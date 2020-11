Der er store ændringer i aftenens udgave af "Vild med dans" - og det betyder også en anderledes finale.

Når parrene går på gulvet i aftenens udgave af "Vild med dans", så kommer der til at mangle flere velkendte ansigter.

To par er nemlig gået i selvisolation og deltager derfor ikke i aftenens dansefest.

De professionelle dansere Silas Holst og Karina Frimodt har nemlig været i nær kontakt med en coronasmittet i forbindelse med deres sideløbende arbejde på musicalen "Dirty Dancing". Det skriver TV2.

Og det betyder altså, at skuespiller Nukâka Coster-Waldau, som danner par med Silas Holst, og skuespiller Janus Bakrawi, som er partner med Karina Frimodt, ikke er med i aftenens dansekonkurrence.

De syv resterende par kommer stadig til at indtage dansegulvet, og de kommer også til at få point for deres anstrengelser af dommerne.

Men konkurrenceelementet er sat på pause for en aften, og derfor kan seerne ikke stemme. Der er heller ikke nogen af parrene, som skal forlade konkurrencen.

- Vi har valgt at sætte konkurrencen på hold i aftenens program, så Nukâka og Silas samt Janus og Karina forhåbentlig kan vende tilbage på dansegulvet næste fredag, siger underholdningsredaktør Thomas Strøbech til TV2.

I princippet kunne de to skuespillere have fået en erstatningspartner i stedet for henholdsvis Silas Holst og Karina Frimodt, da det kun er de to professionelle dansere, som har været i kontakt med en smittet.

Men det er altså ikke den vej, man har valgt at gå.

- Det har været for sent i forløbet til at finde erstatningspartnere til Janus og Nukâka - for med fairness i konkurrencen for øje kunne det have været en ulempe at stille op med en ny partner med så kort varsel, siger Thomas Strøbech.

"Vild med dans" sendes i aften klokken 20 på TV2. Og forventningen er stadig, at der afholdes finale 19. december - men nu med fire finalepar i stedet for tre.

/ritzau/