Kræftramte og danserne samlede Det Kongelige Teater og seerne om at rejse penge til Knæk Cancer.

København. 21.318.340 kroner lød beløbet på, da Knæk Cancer-versionen af "Vild med Dans" løb af stablen fredag aften.

Meget passende for Gammel Scene på Det Kongelige Teater blev fredagens udsendelse indledt af en flok unge balletdansere. Til Aretha Franklins Respect svingede de ben i en højde, som nok stadig kan give de modige amatørdansere sved på panden.

Men der var ikke ballet på programmet til "Vild med dans" Knæk Cancer-aftenen. Til gengæld skulle teaterets skrå brædder bære rumba, vals, slowfox og paso doble.

- Det er helt passende, hvis man spørger balletmester Nikolaj Hübbe.

Da den årlige dansefest til fordel for Knæk Cancer rykkede ind på Det Kongelige Teater sidste år, var det uden betænkning for balletchefen.

- Som balletmester tør jeg godt sige, at der er ikke noget scenekunst, der er finere end andet kunst. Om man underholder med klassisk eller standarddans kan komme ud på et, slår Nikolaj Hübbe fast.

Fredag aften handlede det traditionen tro om at indsamle penge til forskning i behandling mod cancer. Derfor var der heller ingen par, der skulle sige farvel til "Vild med dans", men parrenes point tælles med i næste uge.

Ud over de velkendte par var tre ukendte danskere inde og danse på den historiske scene. De tre har selv cancer tæt inde på livet. Højdespringeren i point både hos dommere og seere blev Carsten, der lever med uhelbredelig prostatakræft. For ham var det en stor oplevelse at danse wienervals med Mie Moltke.

- Jeg ville hellere have været fri, for det havde betydet, jeg ikke var syg. Men når jeg er her, så synes jeg bare, det er vigtigt at vi samler en masse penge ind og får nogle flere mænd til at gå tidligere til lægen, sagde han.

De tre kræftramte dansere Carsten, Louise og Amanda samlede over tre millioner af det samlede beløb ind med deres danse.

/ritzau/