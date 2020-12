Efter at træningstimerne er blevet frigivet, spenderer Merete Mærkedahl stort set alle vågne timer til dans.

Lørdag bliver det afgjort, hvem der vinder titlen og trofæet i årets udgave af "Vild med dans".

I de første mange uger af programmet må parrene kun træne tre timer om dagen, men op mod den store finale bliver der frit spil.

Finaleparret Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen tilbringer hurtigt i omegnen af 12 timer dagligt i træningslokalet for at mestre hæl og tå.

- Det fylder hele vores hverdag. Jeg ser kun min familie mellem klokken 07-08 til morgenen og kommer tit først hjem klokken 20 om aftenen, og der er mine børn puttet i seng, siger Merete Mærkedahl og fortsætter:

- Det er vel lidt, som om at jeg arbejder på en boreplatform og så bare lige får lov til at sove hjemme, siger skuespillerinden, som er mor til to små børn, som hun har med sin forlovede, Anna Windfeld.

Hun understreger, at der er fuld støtte fra hende og fra resten af familien.

- Jeg er et familiemenneske, og efter "Vild med dans" står den også på familietid. Lige nu ser jeg det her som et eventyr, en opgave og oplevelse, jeg får lov til at få med i mit liv, og som kræver, at jeg er væk hjemmefra. Men jeg ved også, at jeg tager en pause lige om lidt.

- Inden "Vild med dans" gav coronasituationen også en pause, som blev brugt med familien og på at hjælpe med at passe min mor, da hun var syg, så det er ikke altid, at jeg er væk så meget i løbet af dagen, som jeg er nu.

- Det er bare en periode, og min kæreste bakker mig 100 procent op. Hun står for hele hjemmefronten, så den fungerer, og jeg kan tage til dans med helt ro i sindet.

Lørdag kulminerer tre måneders intens træning i den store finale.

Allerede inden premiereprogrammet blev Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen spået store chancer for at gå hele vejen, og efter de gik på gulvet for første gang tilbage i oktober, har parret fået flotte karakterer og sms-stemmer til at gå direkte videre uge efter uge.

Merete Mærkedahls celebre kusine, vejrværten Sara Maria Mærkedahl, vandt "Vild med dans" i 2014, og Thomas Evers Poulsen har selv vundet dansedysten to gange - endda med en anden skuespillerinde fra "Badehotellet", nemlig Ena Spottag.

Men parret mener bestemt ikke, at sejren er så godt som i hus.

- For det første er vi i finalen med Silas (Holst, red.), som har vundet "Vild med dans" tre gange tidligere, og med charmebøffen Albert, så der er intet, der er afgjort overhovedet, lyder det fra Thomas Evers Poulsen.

- Vi kommer til at lægge så mange træningstimer i det lokale for at gøre vores bedste, og for at vi kan være glade og tilfredse med det, vi viser på lørdag, siger den rutinerede herre.

Parret har ikke nogen forbudte trin parate til freestylen, men vil gå på gulvet med deres personligheder, forklarer de.

- Jeg tror, det er rigtigt vigtigt at være sig selv, siger Thomas Evers Poulsen, som straks bliver suppleret af sin dansepartner:

- Vi tænker ikke, at vi skal komme med et finaletrick. Vi har hele vejen kørt igennem med, at vi gerne vil lave noget, vi selv er tilfredse med, og som har et højt teknisk niveau, lyder det fra Merete Mærkedahl.

- Vi har haft os selv med i alt, vi har lavet, og det har været utroligt vigtigt for os begge. Det kommer det også til at være i finalen - det kommer til at være en finale, som både har dybde og glæde.

Finalen står mellem Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen, skuespillerinden Nukâka Coster-Waldau og hendes partner, Silas Holst, samt skuespilleren Albert Rosin Harson og hans partner, Jenna Bagge.

Hvem der snupper titlen og trofæet, kan ses lørdag på TV2 fra klokken 20.35.

/ritzau/