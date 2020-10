Den dansk-amerikanske skuespiller springer ud som instruktør i en meget personlig film.

Efter sin mors begravelse sad Viggo Mortensen om bord på et fly og forsøgte at finde ro.

Men minderne hvirvlede rundt og forstyrrede skuespilleren i at få hvilet sig på vej hjem.

Han tog sin notesbog frem og skrev tankerne ned. Om sin barndom, sin ungdom, om sine forældre, deres indbyrdes forhold, og hvad de har lært ham.

Tankerne udviklede sig til en fiktiv fortælling om en families fortid, nutid og fremtid og dannede fundamentet til filmen "Falling", som har dansk biografpremiere den 5. november.

Det er en personlig fortælling, som har været længe undervejs.

- Jeg har fået meget lidt i betaling, og alle de penge har jeg puttet i filmen, for ellers havde vi ikke nok til at gøre den færdig, fortæller Viggo Mortensen.

- Nogle gange skal man bare starte, så det gjorde jeg, selv om vi ikke havde hele finansieringen i begyndelsen. Vi fortsatte, som om at vi havde pengene, og så måtte vi jo stoppe, hvis ikke vi fik dem, siger den dansk-amerikanske skuespiller.

Viggo Mortensen har selv skrevet, instrueret og produceret filmen og kalder den meget personlig, selv om 95 procent er fiktion, fortæller han.

"Falling" handler om den stærkt konservative - og stærkt demente - far Willis, spillet af Lance Henriksen, som flytter fra landet til storbyen og ind hos sin homoseksuelle søn, spillet af Viggo Mortensen.

Faren i filmen lider af demens. Det samme gjorde Viggo Mortensens forældre i virkeligheden.

Derfor har han dedikeret den til sine to brødre, Walter og Charles.

- Der er nogle følelser og minder i den, som min familie vil kunne genkende, selv om familien i "Falling" er meget anderledes end min, pointerer han.

- Det, jeg håber, er, at folk bliver interesseret og rørt nok af historien og identificerer sig med den, sådan at det bliver deres egen historie og ikke længere min, siger han.

Filmen består af flashbacks - nøjagtig som Viggo Mortensen fik i flyet på vej hjem fra sin mors begravelse - og skildrer relationen mellem far og søn, som har vidt forskellige synspunkter, anskuelser og værdier.

- Jeg kan ikke så godt lide, når instruktører siger til mig, hvad jeg skal tænke, føle og mene. Men jeg er selv optimist i sådan en grad, at jeg mener, at der altid er mulighed for kommunikation, for accept, for tilgivelse og for kontakt mellem to mennesker, siger Viggo Mortensen.

- Nogle gange ser det meget svært ud, næsten umuligt, men det er altid muligt at række ud. Både inden for familien og ude i samfundet. Man kan se denne historie som en spejling af det.

Både i filmens og i virkelighedens verden er der ikke altid langt mellem komedie og tragedie, og i filmen skildrer Viggo Mortensen også det tragikomiske i kollisionen mellem den demensramte, stokkonservative far og den farverige, solidariske søn.

- Der er en vis humor, som måske er lidt dansk, siger han og uddyber:

- Jeg var med i klipperummet, og når Lance Henriksen (som spiller faren, Willis, red.) sagde noget voldsomt, grinede jeg og min danske associate producer måske lidt mere af det end de andre. "Hold kæft, hvor er I syge!", sagde de, fortæller Viggo Mortensen og fortsætter:

- Når jeg forklarede, hvad det var, vi grinede af, svarede de bare: "Ah. It's not that funny". Så måtte jeg forklare dem, at hvis noget er virkelig sjovt for en dansker, er det nok ikke særligt sjovt i virkeligheden. Det skal være totalt unødvendigt, og så skal den, der fortæller joken, grine mest. Så er den hjemme!, siger Viggo Mortensen og griner og tilføjer så:

- Det er i hvert fald noget, jeg tit har oplevet med min far og hans vittigheder. De var tit lidt mærkelige i forhold til andre i USA og Argentina.

Viggo Mortensen er søn af en amerikansk mor og en dansk far, og selv har han boet på begge sider af Atlanten - dog kun kortvarigt her, mens han arbejdede som lastbilchauffør - og også i Argentina.

Han bor til daglig i Spanien, men er i Danmark i anledning af filmens danske premiere.

Filmen havde verdenspremiere tidligere på året på den anerkendte Sundance Film Festival og har høstet ros på den lige så hæderkronede filmfestival i Cannes, hvor den skulle have været vist, inden coronapandemien forpurrede planerne.

Viggo Mortensen har også arrangeret en privat premiere for sin danske side af familien, mens han opholder sig her.

Han bor hos noget familie på Sjælland, og det hjælper på det danske at få sproget talt, selv om det stadig kniber med ordene nogle gange, fortæller han.

- Det er meget sjældent, jeg snakker dansk mere. Det var mest med min faster Tulle, som døde sidste år. Nogle gange læser jeg lidt på nettet og lidt avis, fortæller Viggo Mortensen.

- Det er længe siden, jeg har været i Danmark sidst, så det er dejligt at være her igen - at se landskabet og bøgeskoven. At gå en tur i skoven på Midtsjælland var det første, jeg gjorde, da jeg kom til Danmark.

- Det var højdepunktet - nu begynder farverne at forsvinde.

Der er gået fem år, fra han skrev sine erindringer ned på vej hjem fra sin mors begravelse, til den har udmundet sig til "Falling".

Viggo Mortensen ville faktisk ikke selv at spille hovedrollen, men det var et krav fra folkene, som finansierede den.

Der er ellers langt mellem film med Viggo Mortensen på plakaten.

Ikke fordi han bliver forbigået, men fordi han er yderst selektiv.

Han fik sin første filmrolle tilbage i 1985 i Harrison Ford-filmen "Vidnet".

Det helt store globale gennembrud kom kort efter årtusindskiftet med filmatiseringerne af trilogien om "Ringenes Herre" - en rolle, han takkede ja til på sønnen Henrys opfordring.

Tre gange har hans præstationer imponeret oscarakademiet i sådan en grad, at han har været nomineret i hovedrollekategorien til verdens fornemmeste filmpris - i "A History of Violence", "Captain Fantastic" og senest sidste år for "Green Book".

I store dele af sit liv har han sideløbende arbejdet på projekter bag kameraet, men det er først nu, at det endelig er lykkedes.

- Jeg vil gerne lave flere film, men jeg bliver nok nødt at lave noget som skuespiller snart, for jeg kan ikke leve af det.

- Grunden til, at det blev til min første film som instruktør, var simpelthen, at jeg fandt finansieringen. Ellers kunne det have været en anden historie, jeg havde startet med. Men det var godt, at det blev denne, for den er meget personlig, siger Viggo Mortensen.

"Falling" får dansk biografpremiere 5. november.

/ritzau/