'Paradise'-hunken havde en familiehemmelighed omkring 'Paradise Hotel', som han ikke har fortalt om.

I flere tilfælde er der dukket søskendepar, venner hjemmefra eller tidligere kærester op på ‘Paradise Hotel’, men realtionerne kommer altid frem på tv. Det har dog ikke været tilfældet i denne sæson, hvor sangeren Bro tjekkede ind. Det viser sig nemlig, at hans søster har været med i ‘Paradise Hotel’ for nogle år siden.

Amanda Diana Busk var med i sæson 9 i 2013, hvor hun tjekkede ind i afsnit 4 sammen med Nathja, som de fleste måske vil huske for flirten med Stolle. Da de to babes tjekkede ind, skulle deltagerne vælge, hvem af de to, de bedst kunne lide. De valgte Nathja, som fik en partner, og Amanda skulle selv forsøge at finde en. Det lykkedes ikke, og hun røg ud igen i samme uge, da der var parceremoni.

Men hun kan da prale af at have været på hotellet i dobbelt så lang tid som sin bror, der kun var der i to dage. Nu må vi vente spændt og se, om deres mindste bror også kommer med i ‘Paradise Hotel’ – måske er det ham, der skal løbe med sejren eller bare slå familie-rekord på ‘Paradise Hotel’.

Se billeder af Amanda og hendes ældste lillebror, Bro, herunder:

