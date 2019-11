Det er slut med at se Victoria's Secrets karakteristiske supermodeller i undertøj og englevinger på tv.

Det kendte lingerimærkes årlige modeshow, som er et af de mest omtalte, prestigefulde - og kontroversielle - er aflyst.

Det oplyser selskabet bag det kendte mærke, L Brands, natten til fredag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Beslutningen kommer, efter at selskabet i maj udtalte, at showet ikke ville blive vist på nogle af de store tv-kanaler i USA grundet en ny markedsføringsstrategi.

»Vi mener, at det er vigtigt at udvikle vores marketing i Victoria's Secret,« siger finansdirektøren for L Brands, Stuart Burgdoerfer, til Reuters.

Aflysningen af modeshowet kommer efter at Victoria's Secret er havnet i massive problemer - både på og udenfor catwalk'en.

Lingeri-mærket har på det seneste tabt kunder til billigere mærker som American Eagle Outfitter's Aerie og popsangeren Rihannas nye undertøjsmærke, Savage X Fenty. Antallet af tv-seere til det store show med juvelbeklædte supermodeller er faldet drastisk de seneste år. Ved showet i december sidste år så kun 3,3 millioner amerikanere med. I 2001 var der hele 12 millioner seere.

Og i kulisserne har en stribe af møgsager klæbet til det kendte lingerimærke.

Sidste år opsagde marketingschefen, Ed Razek, sin stilling efter en kommentar om, at han ikke ville have transkønnede eller plus size-modeller med i showet.

Det skriver The Sydney Morning Herald og New York Post.

Også L Brands administrerende direktør Leslie Wexner er kommet i modvind.

Det sker efter at det er kommet frem, at han var en nær ven af den afdøde rigmand og pædofilanklagede Jeffrey Epstein.

Epstein brugte endda forbindelsen til Wexner til at rekrutere unge kvinder ved at love dem modeljobs hos Victoria's Secret.

En af de tidligere Angels (eller på dansk: engle) som Victoria's Secrets modeller kaldes, supermodellen Karlie Kloss, forlod lingerimærket, fordi det efter hendes mening ikke reflekterede feministiske værdier og det image, hun gerne ville forbindes med.

Sidste år var Danmark repræsenteret i form af den 26-årige model Josephine Skriver.

Den danske supermodel har deltaget i showet siden 2013, og har været på kontrakt hos Victoria's Secret siden 2016.