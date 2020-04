Har du også kigget misundeligt på det par i omgangskredsen, der stadig efter mange års samliv rider på en bølge af passion, der får det til at slå gnister imellem dem? Katrine Axholm guider et par, der efterhånden har slidt hinanden op.

Camilla og Mik havde været hos mig nogle gange. De havde engang levet et passioneret parforhold med masser af konflikter og sex og middage og fester, hvor de som regel blev uvenner og endte med at sove hos venner eller på hotel for så at mødes igen næste dag og skændes videre og have 'forsoningssex' og elske hinanden passioneret indtil den næste konflikt.

Det havde været vildt i nogle år, og deres venner misundte dem, at de stadig efter 13 år sammen var så vilde med hinanden. Men de var ved at være flossede i kanten nu. De orkede ikke flere konflikter, de samme mønstre gentog sig, og ingenting ændrede sig. Så de var trætte og udmattede af skænderierne, de gad ikke engang at have sex mere, og det havde ellers engang været det, som fyrede op under kærligheden mellem dem.

»Jeg er træt af, at hver gang jeg siger noget til Mik, så tager han det personligt. Jeg kan ingenting sige eller gøre mere, uden at han føler sig ramt og det er så anstrengende. Jeg er træt af, at hans lave selvværd skal fylde det hele. Der er altid en eller anden stemning med Mik, og jeg er begyndt at behandle ham som et råddent æg, fordi jeg ikke ved, om jeg kan gå til højre eller til venstre, uden at han føler sig ramt.«

»Jeg forelskede mig i den der vilde kunstnertype, som var helt umulig at fange ind, fordi han ikke ville binde sig, hans frihed var det vigtigste for ham, og det var en stor udfordring for mig at få ham i nettet. Men da først han kom det, da han overgav sig, så var han slet ikke så stærk og sexet, som jeg troede, og så er jeg ikke længere sikker på, at han er noget for mig.« Camilla sukker og ser over på Mik.

Han svarer vredt:

»Så jeg skal leve op til et billede af, hvem hun gerne vil have? Først skal jeg være uopnåelig og stærk, og så vil hun have parforhold og familie, og når jeg giver hende det, så er jeg pludselig ikke sexet nok til hende mere. Det kan jo ikke være rigtigt, at jeg skal leve op til hendes forventninger hele tiden. Hvis ikke hun vil have mig, som jeg er, så må hun jo gå! «

Det kunne nemt være blevet til en konflikt der i min praksis, men jeg fik stoppet dem. Fordi de sled hinanden op. Camilla synes, Mik har solgt sig selv under falsk varebetegnelse, fordi han ikke længere er den frie fugl, hun forelskede sig i, men også viser sine sårbare sider og ofte føler sig utilstrækkelig sammen med hende. Det vækker hendes afsky.

I mange år gav den dynamik en masse drama, som nærede passionen, men de er kørt trætte.

Mik vil på den ene side gøre alt for at blive set på med de samme beundrende øjne, som Camilla sendte ham de første mange år, og samtidig tærer det på hans selvværd hele tiden at være afhængig af hende. At han hele tiden skal være på en bestemt måde for at få hendes kærlighed.

Det svære er, at ingen af dem er villige til at se på sig selv i processen. De har blikket benhårdt fokuseret på den anden. Camilla vil have Mik til at ændre sig, så hun kan forelske sig i ham igen, og hun er ikke med på at se på, hvorfor det er svært for hende at elske ham også for hans sårbarhed.

Mik vil have, at Camilla igen skal nære den samme kærlighed til ham, som hun gjorde engang. Han er slet ikke nysgerrig på, hvorfor han på den ene side har holdt så hårdt fast i sin frihed og samtidig er så usikker indenunder.

Ingen af dem vil tage ansvar for sig selv. De har ingen interesse i virkeligheden og i at se på, hvad der sker i dem hver især, siden de er endt, hvor de er. De vil have, at den anden skal gøre noget andet, før de kan få det godt sammen igen, og de vil ikke lykkes.

Efter endnu nogle sessioner, hvor vi undersøgte dynamikken mellem dem, kaster Camilla håndkædet i ringen. Mik er ikke længere den, hun forelskede sig i, og hun vil ikke leve med en mand, hun ikke kan respektere. Mik er vred, men han er heller ikke villig til at prøve mere.

