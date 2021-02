Sangerinden Ellie Goulding venter sit første barn med ægtemanden Caspar Jopling.

Sangerinden Ellie Goulding er kendt for ørehængende hits som "Love Me Like You Do" og "Burn", men snart skal hun også til at synge vuggeviser og godnatsange.

Popstjernen er nemlig gravid og venter sit første barn med kunsthandleren Caspar Jopling, som hun blev gift med 31. august 2019.

Ellie Goulding har hidtil hemmeligholdt graviditeten, men fremviser nu sin store babybule i modemagasinet Vogue.

- Jeg fandt ud af, at jeg var gravid på vores et-års bryllupsdag, fortæller den 34-årige sangerinde i interviewet.

- Jeg har fået former, som jeg aldrig har haft før - jeg elsker dem, og det gør min mand også, siger hun.

Ellie Goulding nedkommer med babyen om en måneds tid. Grundet den verdensomspændende coronapandemi er hun først blevet parat til at fortælle omverdenen om graviditeten nu, fortæller hun videre til Vogue.

- Selv om man har sin partner og sine venner, kan det føles ensomt.

- Jeg prøver at tage tingene en dag ad gangen og ikke bekymre mig for meget om fremtiden, for hver dag er ny, siger hun.

Snart venter den nye rolle som mor, men Ellie Goulding forsikrer sine fans om, at hun bestemt ikke er færdig med musikken.

- Jeg er spændt på at blive mor, men jeg kan heller ikke vente med at komme tilbage på turné. Jeg har været i studiet de fleste dage, lyder det fra hende.

/ritzau/