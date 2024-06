Han skulle være gået på scenen i Royal Arena om blot en uge, men nu må publikum vente mere end et år.

Den verdenskendte komiker Gabriel Inglesias har nemlig aflyst hele sin Europa-turne af 'meget personlige årsager', meddeler han på Instagram.

»Mine shows i Europa er blevet udskudt fra 2024 til 2025 af meget personlige årsager, som jeg vil dele, når tiden er rigtig.«

»Jeg hader at aflyse shows, så I må vide, at jeg ikke ville gøre det, med mindre det var en absolut nødvendighed,« skriver den amerikanske komiker i et opslag på sin profil.

Efter aflysningerne er der allerede arrangeret nye datoer for Europa-touren.

Gabriel Iglesias vil efter planen komme til Royal Arena 19. juni med sit show 'Don't Worry Be Fluffy' - men det sker altså først i 2025.

Komikerens Youtube-kanal har i alt mere end 40 millioner visninger, mens han også har lavet en gæsteopræden i den kendte sitcom 'Modern Family'