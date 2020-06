Lukas Graham markerer broens 20-års jubilæum med en spektakulær koncert på en 203,5 meter høj pylon.

Selv om de har hittet overalt på kloden med ørehængere som "7 Years", "Mama Said" og "Love Someone", kan de nordiske breddegrader stadig lokke Lukas Graham hjem.

Det verdenskendte danske succesband skal nemlig give en minikoncert på toppen af Øresundsbroen i anledning af forbindelsens 20-års jubilæum.

Det annoncerer Øresundsbron i en pressemeddelelse og tilføjer, at det er første gang nogensinde, at der skal spilles koncert på en af broens 203,5 meter høje pyloner.

Koncerten sendes live via Øresundsbrons Facebook-side og YouTube-kanal onsdag den 1. juli klokken 20. Det er præcis samme dag, som forbindelsen blev indviet for 20 år siden.

Forberedelserne til den spektakulære koncert er allerede i fuld sving.

- Toppen af Øresundsbron er et vildt sted med en magisk udsigt over sundet, men også med mange udfordringer for et koncertsted, siger kommunikationsansvarlig og projektleder for jubilæet John Alexander Sahlin i pressemeddelelsen.

- Samtidig er det et perfekt sted at fejre broen, når vi skal holde afstand til hinanden, og et sted, der er ekstra spændende at følge på afstand, når Lukas Graham træder frem, siger han.

Koncerten, som altså sendes live via Øresundsbrons Facebook-side og YouTube-kanal, vil også være tilgængelig efterfølgende, lyder det.

/ritzau/