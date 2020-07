Hans katedralsange samlede folket. Nu opfordrer Andrea Bocelli italienerne til at bryde coronareglerne.

Da coronakrisen var allerværst i Italien, dukkede den italienske tenor Andrea Bocelli op som et lys i mørket og sang en koncert for befolkningen med titlen "Musik for håb" ved en tom katedral i byen Milano.

Derfor kommer det formentlig som et chok for mange, at den 61-årige operasanger nu kritiserer den italienske regerings nedlukning af samfundet i hårde vendinger, og at han samtidig opfordrer folk til at bryde landets coronaregler.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg føler mig ydmyget og stødt. Jeg måtte ikke forlade mit hus, selv om jeg ikke engang havde gjort noget kriminelt, sagde Andrea Bocelli ved en konference, hvor flere italienske politikere var til stede.

På grund af virusset lukkede de italienske myndigheder hele Italien ned i marts. Det betød blandt andet, at folk kun i særlige tilfælde måtte forlade deres hjem.

Andrea Bocelli var så uenig med det tiltag, at han valgte at gå ud alligevel.

- Jeg syntes ikke, at det i min alder var retfærdigt eller sundt at blive derhjemme, sagde tenoren ved konferencen.

Faktisk mener han, at det italienske folk slet ikke bør overholde de restriktioner, der stadig står ved magt for at mindske spredningen af coronavirusset. Som at man skal bære mundbind indenfor.

- Lad os nægte at følge den regel. Lad os læse bøger, gå rundt, lære hinanden at kende, tale sammen, sagde han.

Han fortalte også, at han ikke selv kender nogen, der har været indlagt på en intensivafdeling, og at situationen derfor ikke kan have været så alvorlig, som myndighederne ellers siger.

I maj fortalte tenoren, der er født blind, at han selv har været smittet med coronavirus - ligesom næsten 250.000 andre italienere. Flere end 35.000 italienere er ifølge Reuters døde på grund af virusset.

/ritzau/