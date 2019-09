Ricky Martin og hans partner, Jwan Yosef, skal være forældre igen.

Livin' La Vida Loca-sangeren Ricky Martin får snart hænderne fulde. Han kan nemlig inden længe kalde sig far til fire.

Det skriver Daily Mail.

Den 47-årige popstjerne afslørede selv den glædelige nyhed, da han lørdag modtog en pris ved Human Rights Campaign National Dinner i Washington D.C.

- Og for øvrigt bliver jeg nødt til at annoncere, at vi venter os, sagde sangeren, før han blev afbrudt af publikums jubel.

- Jeg elsker store familier, tilføjede han.

Ricky Martin er allerede far til tvillingedrengene Matteo og Valentino Martin på 11 år samt datteren Lucia Martin-Yosef på ni måneder. De tre børn er alle født af en surrogatmor.

Ifølge Daily Mail fortalte Ricky Martin, at han og partneren Jwan Yosefs kommende barn også vil komme til verden ved hjælp af en surrogatmor.

Sangeren har siden april 2016 dannet par med den syriskfødte kunstner Jwan Yosef. Parret blev gift ved en privat ceremoni i januar 2018. Parret har tidligere fortalt, at de drømte om at skabe en stor familie sammen.

Det er ikke offentliggjort, hvornår barnet ventes at komme til verden.

/ritzau/