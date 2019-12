For 69. gang er verdens smukkeste kvinde blevet kåret til Miss World-konkurrencen.

Og denne gang er det en kvinde med caribiske gener, der er løbet med sejren.

Vinderen er 23-årige Toni-Ann Singh fra Jamaica. Helt grådkvalt modtog hun sin krone:

»Jeg er så beæret og taknemmelig for denne chance, men mest af alt tænker jeg på alt det arbejde, der skal gøres, og at jeg nu har den platform, det kræver at udføre det,« sagde hun og fortsatte:

Her fem af finalisterne samlet. I midten Frankrigs bud på verdens smukkeste. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

»Jeg er klar til at komme ud og få det gjort. Jeg er spændt!«

Den smukke kvinde studerer til daglig kvindestudier og psykologi ved Florida State University, og hendes store drøm er at blive læge.

Og nå ja, så kan hun synge opera.

Et talent, der sammen med hendes ydre skaffede hende Miss World-titlen.

Tya Jane La Shon Ramey fra Trinidad and Tobago under åbningsceremonien. Foto: HENRY NICHOLLS

Miss World-konkurrencen er sammen med blandt andre Miss Universe det ypperste i verden, hvad angår skønhedskonkurrencer.

For at deltage skal du være ugift, mellem 16 og 26 år og villig til at stille op i kategorier som Miss Talent, Beach Beauty og Personality Award.

En dansker er aldrig løbet med lige netop titlen som netop Miss World, men til gengæld var Danmark i samarbejde med Seychellerna værtsland i 1997.

I år har London dannet rammerne for skønhedskonkurrencen. 12 kvinder var nået til finalen ud af de over 100 deltagere.