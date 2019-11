Dronning Elizabeth II og hendes mand prins Philip har fulgtes i tykt og tyndt. Onsdag fejrer de bryllupsdag.

Gammel kærlighed ruster ikke, og på onsdag er det 72 år siden, at dronning Elizabeth II og prins Philip blev erklæret for rette ægtefolk at være.

Den 93-årige dronning og 98-årige prins sagde ja til hinanden i Westminster Abbey i hjertet af Englands hovedstad, London, den 20. november 1947.

Ud over at fejre endnu en bryllupsdag i 2019, kunne det royale par kalde sig oldeforældre for syvende gang. Det skete den 6. maj, da prins Harry og hertuginde Meghan blev forældre til lille Archie. Det britiske regentpar havde i forvejen otte børnebørn og seks oldebørn.

Dronning Elizabeth og prins Philip har selv fire børn: prins Edward på 55 år, prins Andrew på 59 år, prinsesse Anne på 69 år og landets tronarving, prins Charles , der fyldte 71 år den 14. november.

Inden brylluppet var prins Philip født som prins af Danmark og af Grækenland, men blev britisk prins, da han giftede sig med den britiske tronarving. Prins Philip er oldebarn af danske kong Christian IX.

Parret har residens på Buckingham Palace i London.

/ritzau/