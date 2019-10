På blot fem timer og 16 minutter har skuespiller Jennifer Aniston nået en million følgere på Instagram.

Den amerikanske skuespiller Jennifer Aniston, der blev verdenskendt som karakteren Rachel i komedieserien "Venner", har taget en speciel verdensrekord fra prins Harry og hertuginde Meghan.

50-årige Aniston har nået en million følgere på det sociale medie Instagram på kortest tid. Det skriver rekordsamlingen Guinness World Records på sin hjemmeside.

Aniston nåede det runde tal på blot fem timer og 16 minutter, efter at hun delte sit første billede på de sociale medie 15. oktober. På billedet ses hun sammen med de fem andre "Venner"-stjerner med teksten:

- Og nu er vi også venner på Instagram. Hi Instagram.

Billedet har nået knap 12 millioner likes.

Skuespilleren, der må anses at have fået den mest succesfulde karriere efter "Venner", har tidligt torsdag morgen nået 10,9 millioner følgere.

Det er tredje gang i 2019, at rekorden bliver slået.

Forinden tilhørte den det britiske royale par prins Harry og hertuginde Meghan, der åbnede en fælles profil i april i år. Profilen nåede en million følgere på fem timer og 45 minutter.

Før det tilhørte rekorden den koreanske popstjerne Kang Daniel, der nåede millionen på 11 timer og 36 minutter. Kang Daniel slog dengang en rekord, der havde stået i tre år og som tilhørte Argentinas pave Frans.

Jennifer Aniston fik så hurtigt et stort antal følgere, at hendes profil kortvarigt var utilgængelig. Det skriver The Guardian.

/ritzau/