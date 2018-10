Dansk TV2-satsning lægger sig tæt op ad andre nostalgiserier som "Mercur" og "Badehotellet", mener anmeldere.

København. TV2 Charlies nye danske serie "Sygeplejeskolen" er både velspillet og charmerende, men så heller ikke meget mere end det.

Sådan kan holdningen hos et ret enigt dansk anmelderkorps opsummeres, efter at første afsnit blev sendt søndag.

Alle fem anmeldelser - der søndag aften er offentliggjort - lander således på enten tre eller fire stjerner.

Og anmelderne lyder ikke til at have fået pulsen op i nævneværdig grad i løbet af de første 40 minutter af TV2's hospitalsdrama, der udspiller sig i 1950'erne.

- Klart. Det er ikke en serie, du får mareridt eller nedbidte negle af, skriver BT's Kristian Dam Nygaard, der giver fire stjerner.

Med sit tema lægger serien sig tæt op ad andre nostalgiske TV2-serier som "Mercur" og "Badehotellet", vurderer anmelderne.

Men den er på flere punkter bedre, mener Politiken-anmelder Henrik Palle, der kvitterer med tre stjerner.

- En af grundene til, at man køber denne letbenede omgang hospitalsnostalgi, er et velspillende cast, der ikke som i eksempelvis "Badehotellet" går over gevind i folkekomediemanerer, skriver han.

Hovedrolleindehaver Morten Hee Andersen høster således ros for sin præstation som en hjemsendt soldat i 1950'ernes Danmark, hvor han bliver rekrutteret som sygeplejerske.

Og hans kvindelige medspiller Molly Egelind, der spiller overklassepigen Anna, gør det ifølge flere anmeldere også godt.

Skuespillet begejstrer dog ikke Ekstra Bladets Henrik Queitsch, der under overskriften "TV2's nye sovepille: Det er sygt kedeligt" giver en af de mere negative anmeldelser på tre stjerner.

- Tidsmarkørerne er smidt på med en skovl, solen skinner konstant, og alle spiller, som om de er til optagelsesprøve i den lokale revy, skriver han.

For Nordjyske giver Max Meldgaard tre stjerner, mens Lene Kryger giver fire stjerner på Fyens.dk

Serien er instrueret af Roni Ezra og produceret af Senia Dremstrup. Den løber over i alt seks afsnit.

Den sendes kort efter DR's seriesatsning "Herrens Veje II".

/ritzau/