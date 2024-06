To erfarne løver fra det originale "Løvens hule" får følgeskab af en håndfuld youtubere, når programmet bukker sig ned i børnehøjde.

Børn, der drømmer om at udvikle deres egne opfindsomme idéer, træder nu ind i "Løvens hule" i særudgaven "Løvens hule junior".

Her kan de få råd og sparring fra en række voksne iværksættere. I panelet sidder Nikolaj Nyholm og Tahir Siddique, der begge debuterede som investorer i niende sæson af "Løvens hule".

De får følgeskab af youtuberne Julia Sofia, Morten Münster, Rasmus Kolbe, Anders "Eiqu Miller" Møller og Rasmus "Lakserytteren" Kolbe.

Det afslører DR i en pressemeddelelse.

- De er valgt, fordi de er erfarne iværksættere, og så er det nogle, børn og unge kender, følger og ser op til, siger DR-chef Morten Skov i pressemeddelelsen.

I børneudgaven af det populære DR-program er der fokus på mentorskab frem for investeringer. Derfor er der heller ingen penge mellem deltagerne og løverne, som der ellers er i "Løvens hule".

I stedet kan løverne uddele stipendier til at støtte og udvikle de unge iværksætteres ideer.

Fælles for alle løverne er, at de selv er iværksættere og udover at starte virksomheder har erfaring med markedsføring, produktudvikling og content samt kendskab til bæredygtig produktion, lyder det videre fra DR.

Eksempelvis har Julia Sofia ved siden af sin youtubekanal et skønhedsbrand, mens at Rasmus Kolbe har stiftet et influencerbureau, som siden er blevet solgt.

Kigger man på de erfarne løvers cv, arbejder Nikolaj Nyholm med e-sportsholdet Astralis og turneringsplatformen Blast, mens at Tahir Siddique er tidligere global chef for Livescore, der formidler sportsresultater, og i dag arbejder som investor.

Det bliver Jonas Madsen, der blandt andet står i spidsen for underholdningsprogrammet "Versus", som er vært på "Løvens hule junior". Her taler han med børnene både før og efter, de pitcher deres ideer for løverne.

Programmet har premiere lørdag den 12. oktober på DR1 klokken 19.30 og på DRTV fredag den 11. oktober klokken 6.00.

/ritzau/