Se her en oversigt over nogle af skandalerne i Færch-familien.

1993 Niels Færch, som er fra den jyske del af familien, blev dømt for at have udsat sin kone for vold. Datteren stoppede ham ved at slå ham med et stykke brænde.

2007 Tineke Færch melder sin dattere, Merethe Færch, til politiet for dokumentfalsk og tyveri. Tineke Færch mener, at datteren vidste ved købet af sine mors aktier, at de ville stige voldsomt i værdi.

2013 Den sjællandske gren af familien beskylder den jyske del af familien for at lyve om et forestående salg af Færch Plast.

2017 Ekstra Bladet skriver, at Skat jagter Tineke Færch, for et beløb på 15,7 kroner, som er overført til en hollandsk fond. Eksperter mener, lånet er et forsøg på at undgå at betale skat.

2018 Tineke Færch bliver idømt ti dagsbøder af 1.000 kr. for at have kaldt sin tidligere rådgiver Michael Teschl for en svindler.

2018 (igen) Erik Stener Færch bliver først afsat som direktør for SF-Gruppen, en pengetank for familien, der har en egenkapital på 350 millioner kr., for så igen at få posten senere på året.

2018 (igen, igen) Erik Stener Færchs kone og kusine står frem og siger, hun ikke er død, og hun håber, hun ikke skal skilles fra sin mand. Udmeldingen kommer på baggrund af et påstået citat fra Færchs nye kæreste, Henriette Zobel, som skulle have sagt 'at han havde mistet sin kone.