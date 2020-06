Peter Tanev står i spidsen for det nye gameshow "På tværs af Danmark", fortæller han til Her & Nu.

Vejrværten Peter Tanev rejser for tiden land og rige rundt med en række kendisser.

I par skal de kendte danskere nemlig forsøge at finde den korteste vej til en angivet målstreg, og det bliver altså den rutinerede vejrvært, som står i front for programmet.

Det skriver Her & Nu, som har talt med Peter Tanev om den nye værtstjans.

»Vi ser og bevæger os i Danmark på en ny og anderledes måde. Deltagerne har været trætte og beskidte, når de er nået i mål, men de har også stået med et kæmpe smil,« fortæller den 51-årige værtsveteran til ugebladet.

Til Ekstra Bladet fortæller han, at det har været en helt ny udfordring for ham, selv om han over 20 års erfaring fra tv i at fortælle danskerne om vind og vejr.

»Efter første optagedag tænkte jeg bare 'fuck'. Jeg kunne mærke, at jeg måtte opgradere min forberedelse,« siger han til Ekstra Bladet.

Programmet, som sendes i otte afsnit, bliver optaget otte forskellige steder rundt i det ganske danske land, og ifølge Peter Tanev vil man komme til at se helt nye sider af Danmark, når kendisserne skal forsøge at finde den korteste vej til målstregen.

»Man vil opleve, at pludselig står kagedronningen Mette Blomsterberg i en tilfældig danskers have og spørger, om hun må forcere den. Jeg kan godt sige, at nogle bliver ret overraskede undervejs,« siger Peter Tanev videre til Ekstra Bladet.

'På tværs af Danmark' får ifølge medierne premiere på TV2 Fri til september.

/ritzau/