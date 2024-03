Det vakte opsigt, da Miley Cyrus mor, Tish Cyrus, i august giftede sig med skuespilleren Dominic Purcell, uden sin yngste datter, Noah, ved brylluppet.

Dengang kunne medierne ikke få svar på, hvorfor datteren ikke var med til at fejre sin mors kærlighed, men nu er forklaringen muligvis på plads.

Ifølge People og US Weekly er der nemlig kommet en stor rift i forholdet mellem Tish og Noah Cyrus.

Mor og datter er angiveligt ikke på god fod, efter at Tish er blevet gift med datterens tidligere 'bolleven'. Foto: Lucy Nicholson/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Mor og datter er angiveligt ikke på god fod, efter at Tish er blevet gift med datterens tidligere 'bolleven'. Foto: Lucy Nicholson/Reuters/Ritzau Scanpix

Det skyldes angiveligt, at den 24-årige datter havde et forhold til moderens nye mand, før de to begyndte at se hinanden.

»Noah og Dominic så hinanden i en 'venner med fordele'-relation. De stoppede med at se hinanden, og herefter begynde Tish at kontakte Dominic,« lyder det til People.

Angiveligt fortalte Tish Cyrus ikke datteren, at hun var begyndt at se skuespilleren, og det gjorde den unge datter ked af det.

Hun vidste angiveligt godt, at datteren havde været i seksuelt forhold med skuespilleren tidligere.

Over for People har Noah Cyrus ikke ønsket at uddybe.

Repræsentanter for Tish Cyrus og Dominic Purcell er ikke vendt tilbage på henvendelser fra de amerikanske medier.

Tish Cyrus er blevet konfronteret direkte med spørgsmål omkring datterens forhold til sin nu ægtemand, men hun har ignoreret henvendelserne.

Tidligere har Tish Cyrus fortalt i podcasten 'Call her daddy', at relationen mellem hende og Dominic hurtig blev romantisk.

På deres første date mødtes de på en café og kyssede i tre timer, og dagen efter sagde de allerede, at de elskede hinanden.

Romancen kulminerede i et bryllup syv måneder efter, at Tish var blevet skilt fra sin mand gennem 28 år - Billy Ray Cyrus - hvor datteren Noah altså ikke var med.

Dominic Purcell er kendt fra serien 'Prisonbreak'. Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Dominic Purcell er kendt fra serien 'Prisonbreak'. Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau Scanpix

Brylluppet foregik i datteren Miley Cyrus baghave, hvor sangeren agerede brudepige for sin mor.

Ifølge US Weekly havde Tish og Dominic hyret vagter til brylluppet for at sikre, at datteren Noah og sønnen Braison ikke dukkede uanmeldt op og 'lavede en scene'.

Noah og Braison brugte i stedet dagen i et supermarked, hvor de lagde billeder op fra på sociale medier.

Miley Cyrus var ifølge People uvidende om, hvad der lå til grund for konflikten mellem moderen og søsteren, da brylluppet stod på.

»Miley havde ingen idé om dramaet. Hun har konfronteret sin mor omkring det, men hun synes, det er en underlig situation. Hun elsker sin mor og ønsker, at hun er glad,« har en kilde fortalt til mediet.

Angiveligt vidste Miley Cyrus ikke noget om grunden til konflikten mellem moderen og søsteren. Foto: Jordan Strauss/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Angiveligt vidste Miley Cyrus ikke noget om grunden til konflikten mellem moderen og søsteren. Foto: Jordan Strauss/AP/Ritzau Scanpix

Noah Cyrus fortalte i juni 2023, at hun er forlovet med designeren Pinkus.

Sammen med eksmanden Billy Ray Cyrus har Tish børnene Brandi, Miley, Noah, Braison og Trace Cyrus.