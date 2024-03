Hannah Gutierrez, der var våbenansvarlig på "Rust" er af nævningeting fundet skyldig i uagtsomt manddrab.

Et nævningeting i den amerikanske delstat New Mexico har fundet Hannah Gutierrez, der var våbenansvarlig på filmen "Rust", skyldig i uagtsomt manddrab.

Filmfotograf Halyna Hutchins blev dræbt på settet for westernfilmen "Rust", da hun ved en fejl blev skudt i maven.

Gutierrez står nu over for op til 18 måneders fængsel.

- Jeg klarer mig, sagde Gutierrez til sin mor, da hun blev ført ud af retslokalet.

Den amerikanske skuespiller Alec Baldwin, der var hovedrolleindehaver og producer på filmen, og som førte pistolen, da Hutchins blev skudt, er også tiltalt for uagtsomt manddrab. Han nægter sig skyldig.

Baldwin afviser, at han trykkede på aftrækkeren. Hans sag starter 10. juli.

Det var ikke meningen, at våbnet på settet på "Rust" skulle være skarpladt.

Hændelsen fandt sted i oktober 2021.

I ti dage er sagen blevet behandlet ved en domstol i New Mexico. Sagen har fokuseret på, om den relativt uerfarne våbenansvarlige satte andre ansatte og skuespillere i fare på grund af hendes håndtering og overvågning af våben på lavbudgetproduktionen i New Mexico.

Nævningetinget, der brugte tre timer på at votere, frifandt Gutierrez i en anden tiltale, der handlede om manipulation med bevismateriale.

- Denne sag handler om konstante og endeløse sikkerhedsfejl, der resulterede i, at et menneske blev dræbt, og at et andet næsten blev dræbt, lød det i proceduren fra New Mexicos anklager Kari Morrissey onsdag

Gutierrez' advokat Jason Bowles sagde, at filmens produktionsselskab forsøgte at spare penge ved at ansætte Gutierrez som både våbenansvarlig og rekvisitassistent på filmen.

I løbet af retssagen har ekspert i skydevåben på filmset Bryan Carpenter givet vidneforklaring og sagt, at der skulle have været flere våbenansvarlige på settet.

New Mexicos agentur for arbejdssikkerhed gav i 2022 produktionsselskabet Rust Media Production delstatens højest mulige bøde for at have ignoreret branchens våbensikkerhedsvejledninger.

Gutierrez' advokat sagde, at hun som en af de mindst erfarne og mindst magtfulde personer på settet får skylden, som ledelsen skulle have taget på sig.

- Du har en belejlig person at fælde, en belejlig syndebuk, sagde han.

