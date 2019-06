Rasmus Seebach måtte tidligere lørdag med bedrøvet mine sande, at den store koncert, han skulle have afholdt lørdag aften, var nødt til at blive aflyst.

På grund af uvejr kunne der nemlig ikke garanteres for publikums sikkerhed, og derfor måtte popstjernen trække stikket til den stort anlagte familiekoncert i København, hvor også Burhan G og Hjalmer skulle spille.

Men nu er der godt nyt til de mange skuffede fans. På mirakuløs vis er det nemlig lykkedes at rykke koncerten til søndag.

'Det er med kæmpe glæde, at vi kan meddele, at der afholdes familiekoncert med Rasmus Seebach i morgen!'

'Vi har alle været helt ulykkelige over aflysningen i dag, men har vægtet publikums sikkerhed over alt andet, og har således ikke set anden udvej end en aflysning,' lyder det på Rasmus Seebachs Facebook-side.

'På grund af hele det fantastiske holds kæmpe fleksibilitet og stålsatte vilje til at få dette muliggjort er det altså nu en realitet, at der bliver afholdt familiekoncert i Valbyparken i morgen, samme tid og samme sted,' lyder det.

Det oplyses desuden, at billetterne, der skulle gælde til lørdag, nu gælder til søndag, og at billetkøbere vil få en e-mail om, hvordan de skal forholde sig, hvis de er forhindrede i at deltage i koncerten søndag.

