Løbet Royal Run, der er startet af kronprins Frederik, rykkes fra maj til 12. september på grund af corona.

Det er ikke til at vide, hvordan coronasituationen er i maj, og derfor udsættes motionsløbet Royal Run. Det oplyser løbsarrangøren i en pressemeddelelse.

I stedet finder løbet, som blev afholdt første gang i 2018 i anledning af kronprins Frederiks 50-års fødselsdag, sted 12. september.

På kongehusets hjemmeside fortæller kronprins Frederik, at han håber, at det igen er muligt samle folk til en "løbefest" i september.

- I mellemtiden skal vi sørge for at holde krop og sjæl i gang. Særligt lige nu i den mørke periode - det giver overskud og velvære.

- Så jeg håber, at mange af jer vil bruge tiden frem mod den 12. september på at fastholde den glæde ved motion og løb, som Royal Run allerede har bragt med sig, siger han.

Til løbet kan man vælge mellem tre distancer - 1,6 kilometer, der svarer til en mil, 5 eller 10 kilometer. Det skulle have fundet sted i Sønderborg, Aalborg, Odense og København.

Ifølge Morten Mølholm, direktør i Danmarks Idrætsforbund og talsmand for løbets styregruppe, kan løbet ikke tilpasses coronarestriktioner i samme omfang som andre motionsløb.

- Blandt andet fordi arrangementet skal kunne hænge sammen økonomisk.

Han glæder sig over, at der er fundet en ny dato i efteråret.

- Vi forventer, at der til efteråret er bedre mulighed for at lave et stort, festligt Royal Run, og i samarbejde med de lokale foreninger og klubber, der står for afviklingen i byerne, har vi fundet en ny dato, siger han i en kommentar.

Alle tilmeldinger til løbet flyttes til den nye dato, oplyses det. Det er dog også muligt at få pengene retur i stedet.

Da løbet blev afholdt første gang i 2018, var 70.500 tilmeldt. Året efter var det steget til over 82.000 tilmeldte.

Sidste år blev motionsløbet i første omgang rykket fra juni til september. Siden blev det dog aflyst helt på grund af corona.

/ritzau/