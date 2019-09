Alba August og Nicolai Jørgensen er valgt som årets nye skuespiltalenter ved Lauritzen-prisen 2019.

Esben Smed, Mikkel Boe Følsgaard, Lise Baastrup, Sara Hjort Ditlevsen og Pelle Emil Hebsgaard.

Det er et udpluk af de prominente skuespillere, som har modtaget Lauritzen Fondens Believe in You-pris.

Nu kommer de to spirende talenter Alba August og Nicolai Jørgensen til at indgå i rækken.

Mandag afslørede komitéen bag Lauritzen-prisen 2019 i en pressemeddelelse, at de to skuespillere modtager årets Believe in You-pris og 25.000 kroner hver.

- Prisen gives til to unge talenter, der har gjort sig flot bemærket i løbet af året, eller som i det hele taget har markeret sig som store talenter med potentiale fremadrettet, lyder det i pressemeddelelsen.

Alba August har en række biroller på cv'et, men slog for alvor sit navn fast, da hun spillede hovedrollen som Simone Andersen i den danske Netflix-serie "The Rain".

Senest har hun gjort sig særlig bemærket for sin rolle som Astrid Lindgren i spillefilmen "Unge Astrid" fra 2018.

- Det sker ikke sjældent, at unge skuespillere brænder igennem med en helt særlig glød. Det gør Alba August i dén grad i "Unge Astrid", men det mest imponerende er den helt usædvanlige selvfølgelige modenhed, med hvilken hun har løst opgaven, lyder det fra priskomitéen.

Alba Augusts holdkammerat fra Den Danske Scenekunstskole Nicolai Jørgensen er den anden modtager af årets talentpris.

Han har gjort sig særlig bemærket på de danske teaterscener, hvor man blandt andet har kunnet opleve ham i "Drengen, der ville være vægtløs" og "Shakespeare In Love".

Men han har også vist sig talentfuld uden for teaterscenen.

- Nicolai Jørgensen er et talent, som ikke er til at holde nede eller banke på plads. Lydhør og loyal, arbejdsglad og velforberedt. Altid med integritet, hvad enten han spiller Fnuggie i DR3's "Doggystyle", synger 60'er-slagere i "Radio Mercur" på TV2, eller er H.C. Andersens nattergal på Grønnegårds Teatret, lyder motivationen i pressemeddelelsen.

De to spirende skuespiltalenter vil modtage Believe in You-prisen søndag den 15. september på Folketeatret i København, når Lauritzen Fonden uddeler de øvrige priser.

/ritzau/