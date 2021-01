Den 19-årige sangerinde Billie Eilish taler ud om sit problematiske forhold til sin egen krop.

Stort, løsthængende tøj er blevet en integreret del af den grammy-vindende sangerinde Billie Eilishs look.

Og det er ikke tilfældigt.

Den 19-årige superstjerne har kæmpet med sit forhold til sin egen krop i årevis.

Den godt skjulte krop har samtidig fået paparazziene til at ligge på lur for at få et glimt af, hvad der gemmer sig under gevandterne.

I et nyt interview med det amerikanske magasin Vanity Fair, fortæller Billie Eilish, at det gjorde hendes nærmeste bekymrede, da der for nylig dukkede et billede op af hende i en tanktop på vej til stranden.

- De var bekymrede, fordi min krop er grunden til, at jeg før i tiden skar mig selv. For at være helt ærlig, så var min krop den eneste grund til, at jeg begyndte at gå i poset tøj, fortæller Bad Guy-sangerinden til Vanity Fair.

Hun er lettet over, at det først er inden for den seneste tid, at billeder af hendes krop er dukket op i medierne. Nu er hun nemlig et meget bedre sted rent mentalt, fortæller hun.

- Jeg er rigtig glad for, at det ikke skete for tre år siden, hvor jeg var midt i mit forfærdelige forhold til min krop - eller da jeg dansede enormt meget for fem år siden og ikke spiste, men nærmest sultede mig selv.

- Jeg kan huske, at jeg tog en pille, der lovede, at jeg ville tabe mig. Det eneste, den fik mig til, var at tisse i sengen - da jeg var 12 år. Det er helt skørt, fortæller sangerinden til Vanity Fair.

Sangerinden, som lyder det fulde navn Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, uploadede som bare 13-årig sangen "Ocean Eyes" på musikdelingstjenesten Soundcloud.

Den blev på ingen tid et viralt hit og dermed lød startskuddet til en imponerende karriere, som allerede har indbragt den unge sangerinde fem grammypriser.

Hun står også bag titelsangen til den kommende James Bond-film, "No Time to Die".

Den 26. februar får dokumentaren "Billie Eilish: The World's a Little Blurry" om hendes vej til stjernerne premiere på Apple TV+.

/ritzau/