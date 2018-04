Den danske sangerinde Soleima har arbejdet sammen med den legendariske hitmager, og det var nervepirrende.

København. Den ene er legendarisk melodimager, den anden ung hitkanon, men sammen har Bent Fabricius-Bjerre og sangerinden Soleima lavet musikken til Tivolis 175-års jubilæumsparade, der kan ses i forlystelsesparken hen over sommeren.

Paraden er i stil med dem, man kender fra store forlystelsesparker som for eksempel Disney Land.

- Tivoli ville gerne have Bent (Fabricius-bjerre, red.), der repræsenterer både nostalgien og minderne og så en lidt ny kunstner, der kan repræsentere udviklingen, forklarer Soleima, der blandt andet er kendt for hits som "Low Life" og "Breathe".

For sangerinden har det været en spændende men også nervepirrende opgave at skulle arbejde med den 93-årige komponist. Han lavede først et udkast til musikken, som Soleima så skulle arbejde videre på.

- Det er klart, at jeg var meget glad og stolt, men det var også med stor ærefrygt, at jeg sagde ja. Både for mig og alle andre er Bent jo en legende og et forbillede. Så det var da lidt uhyggeligt at skulle arbejde sammen med en, man ser op til på den måde, siger hun.

- Jeg var ret nervøs for, hvad han ville tænke om det, jeg havde lavet, men da han så vendte tilbage og syntes, at det var godt, så var jeg faktisk ret rolig derfra. Da vi så mødtes for at indspille musikken, var det rigtig sjovt, fortæller hun.

Bent Fabricius-Bjerre er også begejstret for samarbejdet med den unge sangerinde.

- Hun fik mit oplæg og sad så og nørklede med det, og jeg var overrasket over, hvor godt det var. Der var ikke meget, der skulle rettes, siger den garvede hitmager.

Paraden bliver mere end 150 meter lang og består af både vogne og udklædte dansere. Walt Disney World Resort har for at hylde Tivolis jubilæum selv bidraget med design af en vogn. Paraden kan ses fra den 8. maj.

/ritzau/