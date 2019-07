Diluckshan Jeyaratnam sagde farvel til et liv som multimediedesigner og stormer nu frem på musicalscenen.

Set i bagspejlet er det ikke så underligt, at det endte sådan.

Godt nok havde den danske musicalskuespiller Diluckshan Jeyaratnam for ti år siden aldrig troet, at han ville ende med at blive en af Fredericia Teaters nye stjerneskuespillere og få hovedrollen i musicalen "Prinsen af Egypten" i både Danmark og USA.

Men der har været klare tegn på, at 28-årige Diluckshan Jeyaratnam, som har rødder i Sri Lanka, ville ende med at stå på en scene.

Han har levet i en verden af musik, siden han var helt lille.

Som toårig hev han potter og pander ud af køkkenskabene i barndomshjemmet i Herning for at tromme på dem med en grydeske.

Det var han så god til, at han som fireårig fik lov til at spille trommer i sin fars band, som optrådte med tamilsk filmmusik og Bollywoodsange.

Som niårig begyndte han at synge, og da han var 14 år, stillede hans far diskret en guitar ind på drengeværelset.

Efter Diluckshan Jeyaratnam havde set guitaren an i et par dage, lod han fingrene køre ned over strengene og begyndte at spille.

Men selv om musik har fyldt meget i hans barndom, overvejede han aldrig, at det kunne blive til mere end en hobby.

- Selv om jeg altid har elsket at synge og spille musik, troede jeg ikke på, at jeg kunne få en stabil karriere ud af det. Det var ikke noget, jeg turde satse på. Jeg har nok altid været typen, der har spillet sikkert, fortæller han.

Så i stedet for en musikkarriere tænkte Diluckshan Jeyaratnam - da han stod med studenterhuen på - at en uddannelse som multimediedesigner ville være det fornuftige valg. Det sikre valg.

I 3.g havde Diluckshan Jeyaratnam ellers oplevet at få et sus igennem kroppen, da han spillede med i gymnasiets musical.

Og suset kom igen, da han året efter spillede rollen som Judas i musicalen "Jesus Christ Superstar", som blev sat op som amatørforestilling i Herning Kongrescenter.

Han begyndte at mærke, at der var noget helt særligt ved at lave musicals.

- Det føltes som en flamme, der blev tændt i mig. Jeg blev høj af at stå på scenen og fortælle historier med sang, og jeg følte, jeg kunne være mig selv uden filter, siger han.

Men på trods af den tændte flamme, strejfede det aldrig Diluckshan Jeyaratnam, at han kunne blive professionel musicalskuespiller.

Han tænkte, at skuespillet kunne være en god fritidsinteresse, som han kunne dyrke ved siden af sit rigtige arbejde.

Som 21-årig blev han færdiguddannet multimediedesigner, og mens han stadig boede hjemme hos sine forældre, fik han nogle enkelte praktikpladser, som han begyndte på.

Men der gik ikke længe, før han mærkede, at jobbet slet ikke tændte ham. Han røg ned i et hul.

- Jeg husker tydeligt, at jeg låste mig inde på mit værelse hjemme hos mine forældre og bare sad og græd og græd. Først vidste jeg ikke rigtig, hvorfor jeg var så ked af det, men det gik ret hurtigt op for mig, at det var fordi, jeg ikke lavede det, jeg brændte for.

- Pludselig vidste jeg ikke, hvad jeg skulle bruge mit liv på. Jeg syntes, multimediedesign var spændende, men det var ikke det, jeg havde lyst til at stå op til hver morgen, fortæller han.

Diluckshan Jeyaratnam spurgte sig selv, hvornår han var allermest glad i sit liv. Og det var, når han stod på en scene.

- Efter jeg havde erkendt det, låste jeg døren op og gik ned til mine forældre. Jeg havde stadig tårer i øjnene, og jeg var lidt bange for, hvordan de ville reagere på, at jeg ville være musicalskuespiller.

- Men da jeg havde fortalt det, sagde de, at de godt kunne mærke på mig, at det var det, jeg skulle. De ville bare være sikre på, at jeg selv fandt ud af det. Da de sagde det, var det som en kæmpe byrde, der blev løftet, fortæller han.

Derfra var der kun én vej frem.

Diluckshan Jeyaratnam sendte en ansøgning til Det Danske Musicalakademi i Fredericia og blev indkaldt til førsteprøve sammen med 149 andre.

Han røg igennem nåleøjet, da antallet af ansøgere blev skåret ned til 25, og til sidst endte Diluckshan Jeyaratnam som en af de fire mænd, der sammen med fire kvinder blev optaget på akademiet.

Siden da har han slået sine folder på musicalscenen, hvor han blandt andet har spillet rollen som sigøjnerkongen i "Klokkeren fra Notre Dame" og aben Terk i Disney-musicalen "Tarzan".

For tiden kan han opleves på Det Kongelige Teater i rollen som Moses i musicalen "Prinsen af Egypten", som er baseret på Dreamworks-tegnefilmen af samme navn fra 1998.

Netop "Prinsen af Egypten" betyder noget særligt for Diluckshan Jeyaratnam.

Han fik første gang hovedrollen som Moses, da Fredericia Teater satte musicalen op i 2018, og som forberedelse til premieren i Danmark blev der sat en række forestillinger op hos TheatreWorks Silicon Valley i Californien.

Her fik Diluckshan Jeyaratnam også lov til at spille hovedrollen som Moses, og han var med til at udvikle forestillingen i USA sammen med manuskriptforfatterne - og spillede i øvrigt sammen med flere skuespillere, der har optrådt på Broadway.

Diluckshan Jeyaratnam er taknemmelig for, at han allerede efter to år som færdiguddannet musicalskuespiller, har fået lov til at spille så mange forskellige roller. Og at hans srilankanske baggrund ikke står i vejen for, at han kan spille bestemte karakterer.

- Jeg oplever en udvikling inden for musicalbranchen, der gør, at man er blevet mere åben i forhold til castinger. Der var en tid, hvor fantomet altid skulle være lys i huden, mens andre roller skulle være mørke, men jeg synes, det er blevet lidt mere frit.

- Jeg har spillet sigøjnerkonge i "Klokkeren fra Notre Dame" og Bobby Strong i "Urinetown", som ellers kun er blevet spillet af hvide, fordi casterne syntes, jeg passede type- og stemmemæssigt til rollerne.

- Det er dejligt, at det ikke er hudfarven, der fylder noget, så længe historien bliver fortalt tydeligt. Jeg kan godt lide, at man som musicalskuespiller med udenlandsk baggrund ikke kun behøver at spille taxachauffør eller gangster, siger han.

