I sidste uge blev der vendt op og ned på alt for Kamilla Skov fra ‘De unge mødre’, som for otte uger siden blev mor til to, da sønnen Liam kom til verden. Den unge mor fik pludselig en morgenvækning, som de fleste frygter.

– Fredag morgen blev jeg banket op af min svigermor, som fortalte, at Stephen var kørt galt på vej til arbejde. Jeg får så Sophia passet af min mor, og vi suser ned på sygehuset til Stephen. Han er heldigvis “okay” på trods af to brud på 5. og 6. ryghvirvel og selvfølgelig en masse skrammer hist og pist. Stephen skal så de næste 12 uger, mindst, gå med en korset og til kontrol hver 2, 4, 6, 8, 12. uge i Odense, skriver Kamilla på sin Instagram og fortsætter:

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan høre Kamilla fortælle om dengang, hun blev indlagt:

– Jeg er yderst taknemlig for, at nogen har holdt hånden over ham, for det kunne have gået rigtig galt, og at stå med to børn helt selv, det er ikke noget jeg er interesseret i. Nu håber vi, at han snart må komme hjem, selvom han ikke må lave en skid (jo tak, det bliver pænt hårdt med en lille ny), men det skal nok gå det hele.

Dagen efter ulykken havde Kamilla planlagt en tur i Legoland med sin datter Sophia på 5 år, og den valgte hun at holde fast i, fordi datteren havde glædet sig så meget, men det førte til blandede reaktioner fra den unge mors følgere.

– Nogen er så blevet rigtig forarget over, at jeg tog i Legoland i lørdags sammen med Sophia. Den tur var planlagt i lang tid, og Sophia var utrolig påvirket af det med Stephen – så selfølgelig skulle hun ud og have det sjovt, og især fordi jeg kun har hende halv-tid. Stephen var helt okay med, at vi tog afsted, så jeg så ingen grund til at aflyse turen, da der stadig var familie hos ham, forklarer Kamilla på sin Instagram.

Stephen er stadig indlagt, og det vides ikke, hvor længe han skal være på hospitalet, men på Instagram kan man se det forlovede par sende søde hilsner til hinanden og følge hans fremgang på Kamillas profil.

