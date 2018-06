Det er slut med at følge 'De unge mødre'-deltageren og datteren i reportageserien.

Når den kommende sæson af ‘De unge mødre’ løber over skærmen til efteråret, får seerne ikke lov til at følge med i livet hos Belinda Tümmler og datteren Catalina. Hun trækker nemlig stikket, og seerne har derfor set det sidste til hende og datteren. Det fortæller den unge mor til Realityportalen.

»Vi er ikke længere med. Jeg har valgt at stoppe. Jeg føler ikke rigtig, at der er noget at filme, for der sker ikke så meget i vores liv. Jeg havde en god snak med min nye tilrettelægger, og jeg kom frem til, at det bedste ville være at stoppe,« siger Belinda.

I løbet af reportageserien har den unge mor fået noget kritik – især da hun tog datteren med til Reality Awards. Hun slår dog fast, at det ikke er på grund af kritikken, at hun nu stopper.

»Nej, det har overhovedet intet med det at gøre. Vi er bare nået til et punkt i vores liv, hvor det giver mening at stoppe, for der ikke meget at vise frem. Der sker ikke så meget i vores hverdag. Catalina er lige startet i vuggestue, og mens hun er der, så laver jeg lektier og ordner de praktiske ting, indtil hun skal hentes igen. Og når hun så er hjemme, så sover hun, eller vi slapper af sammen,« siger Belinda og fortæller, at datteren er kommet godt i gang i vuggestuen.

»Det er gået rigtig fint. Hun er stadig ked af det, når hun bliver afleveret, men det varer kun kort tid. Hun skulle selvfølgelig lige vænne sig til at være et fremmed sted, men hun vil gerne lege med de andre børn, og nu vil hun også gerne spise mad, når de får det der. Så jeg synes, det går godt.«

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan se Belinda have datteren med til Reality Awards.

Intet drama

For Belinda er det vigtigt at understrege, at hendes exit ikke handler om, at hun har været utilfreds med ‘De unge mødre’ – eller omvendt.

»Jeg vil gerne slå fast, at der ikke er noget drama forbundet med det. Jeg har været glad for at filme, og jeg har intet dårligt at sige om produktionen. Alt er godt mellem os. De sagde også, at jeg var velkommen til at sige til, hvis jeg på et tidspunkt gerne vil tilbage igen, eller hvis der sker noget i mit liv, som der kunne være interessant at filme,« siger Belinda.

Seerne skal dog ikke forvente, at det sker.

»Der er jo aldrig noget, der er helt udelukket. Men hvis jeg skal sige, om jeg regner med at vende tilbage, så er det er nej. Jeg tror ikke, at Catalina og jeg kommer tilbage i ‘De unge mødre’.«

Til efteråret vender reportageserien tilbage med en ny sæson på Kanal 4. Men det bliver altså uden deltagelse fra Belinda og Catalina.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.