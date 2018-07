En tidligere 'De unge mødre'-deltager har netop afsluttet sin uddannelse med topkarakter.

Camilla Framnes, kendt fra ‘De unge mødre’ har haft en ekstra god weekend. Hun har nemlig afsluttet sit uddannelsesforløb med en meget fin karakter.

LÆS OGSÅ: Princess Natascha åbner op: Sådan var min seksuelle debut

»Der har været stilhed. Ikke kun på grund af sygdom, men fordi jeg har været begravet i studie. I dag har være en helt speciel dag, en stor dag. Jeg kunne skrige, for jeg er nemlig blevet kostvejleder med et 12-tal«, fortæller hun på sin Instagram.

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan se Camilla og Kevin blive gift.

LÆS OGSÅ: Enige drenge i ‘Paradise-kollektivet’: Det er ulækkert

‘De unge mødre’-stjernen har tabt sig over 75 kilo, og gennemgået en operation for at få fjernet overskydende maveskind. Hun har også udgivet en kogebog, og nu ser hun altså frem til, at hun skal bruge sin nye kostvejleder-viden i praksis.

»Det har været nogle hårde uger med studie i weekenderne, men ufattelig spændende, lærerrigt og Gud, hvor har jeg lært meget. Tårerne triller ned ad kinderne, mens jeg skriver det her, for jeg havde aldrig set min rejse tage denne drejning, og at jeg nu har bragt mig selv her til. Jeg er lykkelig«, skriver Camilla Framnes.

LÆS OGSÅ: 10 år med Gustav: Så meget har han forandret sig

Du kan se Instagram-opslaget herunder:

Der har været stilhed, ikke kun pga af sygdom - men fordi at jeg har været begravet i studie Idag har været en helt speciel dag, STOR dag - jeg kunne SKRIGE - for jeg er nemlig blevet KOSTVEJLEDER med et 12 tal hos @fitnessinstitute_dkNøj hvor har jeg trillet tårer idag, af ren lykke og stolthed Det har været nogle hårde uger med studie i weekenderne, MEN ufattelig spændende, lærerigt og GUD hvor har jeg lært meget Tårerne triller ned af kinder mens jeg skriver det her, for jeg havde aldrig set min rejse ville tage denne drejning, og jeg nu har bragt mig hertil - jeg er LYKKELIG @fitnessinstitute_dk - takkk for et fantastisk uddannelsesforløb - og nogle fantastiske undervisere Min rygsæk er blevet fyldt op med masse fantastisk viden, som jeg glæder mig til at bruge i praksis Fantastisk lørdag alle sammen #kostvejlederuddannelse #fitnessinstitute #studie #vægttab #sundlivstil #kampenmodkiloene #havdealdrigtroetjegvilleendeher Et opslag delt af C A M I L L A F R A M N E S (@cframnes) den 30. Jun, 2018 kl. 11.52 PDT

LÆS OGSÅ: AFSLØRING: Her er Linses VILDE fremtidsplaner i Spanien

LÆS OGSÅ: Linse om ny sæson ‘Familien fra Bryggen’: Det bliver ikke kedeligt

Følg med på Realityportalens Facebookside og deres Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.