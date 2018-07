Martinna har både dumpet et fag og er droppet ud af skolen, alligevel har hun i sinde at undervise sine børn.

De seneste år har Martinna Petersen fra’De unge mødre’ gået hjemme sammen med sine børn, og sammen med sin søster Melanie hjemmeskoler hun alle deres fem børn. Nu åbner Martinna dog op for ti sjove facts om sig selv på sin blog, og to af dem fortæller lidt om hendes egen skolegang, som måske vil komme bag på de fleste.

LÆS OGSÅ: Så meget tjener Geggo og Cengiz

– Det her er faktisk mega pinligt, og jeg er ret flov over det, men ud skal det altså! Jeg bestod ikke min danskeksamen i 9. klasse. Det er simpelthen så fucked! Jeg fik seriøst 00. Det er altså sørgeligt, når dansk altid har været mit foretrukne fag, fastslår Martinna på bloggen og fortsætter:

– Til mit forsvar vil jeg lige understrege, at min lærer altså ikke kunne lide mig. Overhovedet. Han påstod, at jeg havde misforstået opgaven, og at det nærmere var en kristendomopgave, jeg havde lavet. Og at jeg i så fald havde fået et 10 tal. Men det var jo ikke kristendom. Så jeg måtte altså dumpe i dansk.

LÆS OGSÅ: Martinna utilfreds med Folkeskolen: Det er helt forkert!

LÆS OGSÅ: Ung mor: Lad mine bryster være

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan høre Martinna fortælle om, hvorfor familien er så vigtig for hende:

LÆS OGSÅ: Martinna: At spise kød er det samme som at spise mennesker

Droppede ud og fik job på McDonalds

En dumpet eksamen i dansk er dog ikke det eneste skolemæssige nederlag, Martinna afslører på sin blog. Efter hun havde gået på en musik- og teaterefterskole, blev hun optaget på en 10. klasse i Aarhus. Men hun endte med ikke at gennemføre skoleåret.

– Det var det fedeste år med de dejligste mennesker. Jeg var dog så skoletræt, at jeg droppede ud et par måneder inden eksaminerne og tog i stedet et fuldtidsjob hos McDonald’s. I know, hvad sker der lige for det?! Jeg var faktisk med til at starte McDonald’s op på banegården i Aarhus. Dengang var jeg “kun” vegetar og levede altså af McFlurry og pommes. Det var tider, fastslår Martinna på bloggen.

LÆS OGSÅ: Martinna: Sådan er planen for hjemmeskole

Heldigvis lykkedes det dog for Martinna at gennemføre sin uddannelse som pædagogisk assistent, hvor hun indtil midt i sin graviditet med sønnen Elliot arbejdede i sin mors private dagpleje. De seneste to år har hun dog gået hjemme med sine drenge og passet og hjemmeskolet dem.

Læs hele Martinnas blogindlæg, hvor hun altså afslører ti ting om sig selv, som de færreste nok ved, her.

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.