Den unge mor er så træt af programmet, at hun nu vil trække sig.

I flere år har tv-seerne fået lov til at følge med i livet hos Amber Portwood. Først i ’16 and Pregnant’ og siden i ‘Teen Mom OG’ har hun delt ud af sit liv på både godt og ondt, men nu er det måske slut.

‘Teen Mom’-deltageren har flere gange kritiseret MTV for at klippe programmerne forkert, og hun er træt af kritikken på de sociale medier – så træt, at hun nu ikke længere vil medvirke. Det fortæller hun på Twitter.

»Jeg er nødt til at trække mig fra serien«, skriver ‘Teen Mom’-stjernen på Twitter, hvor hun senere uddyber:

»De hjertesorger, som serien har givet mig, er for meget til at bære. Hvis jeg ikke vil vises, så er der ikke noget at gøre. Jeg vil ikke have, at mit navn skal sværtes til længere. Jeg håber, at alle har det godt med de penge, de har tjent på mine hjertesorger og den smerter, jeg har gennemlevet.«

I 2011 blev hun under en retssag tvunget til at offentliggøre sin løn, og i retten kom det frem, at hun årligt tjente $280.000 – godt 1,8 millioner kroner – på at medvirke i MTV-serien. Det vides ikke med sikkerhed, hvor mange penge deltagerne i dag tjener, men da serien blev genoplivet i 2015, forlød det i flere amerikanske medier, at deltagernes løn blev fordoblet.

Lønnen er nok ikke blevet mindre efterfølgende, og derfor får den unge mor ifølge rygterne altså mindst 3,6 millioner kroner ind på kontoen hvert år – alene fra ‘Teen Mom’-deltagelsen. Men den unge mor fastslår på Twitter, at hun ikke kommer til at savne de mange penge, og hun gør det klart, at hun både har en stor opsparing og allerede har betalt sit huslån ud.

