Sangeren Bro har været helt nede i kulkælderen, men får i dag medicin mod angst og taler åbent om det.

I tre uger lå Kevin Andreasen, der bedst er kendt under kunstnernavnet Bro, i sin lejlighed gemt væk bag mørklægningsgardiner og med fjernsynet kørende som baggrundsstøj.

Han kunne ikke få sig selv til at gå uden for døren og havde ikke lyst til at få besøg. Han bestilte takeaway, men det var også det eneste, han magtede at gøre.

- Det var skræmmende, for jeg vidste ikke, hvad der var galt. Jeg havde aldrig haft det sådan før, siger den 24-årige sanger.

For Kevin Andreasen har angsten været svært at tale om. Alligevel er det noget, han har valgt at være åben omkring i en ny Viaplay-dokumentarserie med navnet "Kevin bygger Bro".

Dokumentaren har premiere den tirsdag den 16. juni og går tæt på sangerens barndom, hans familie og hans kamp med angst.

Som Bro har Kevin Andreasen de seneste år hittet på radiokanaler og til fester i hele Danmark med landeplager som "Sydpå" og "Hvor er du bro?".

Sange om sol, sommer, kærlighed og venskab. Alt det festlige og glade i livet.

Men dengang i december var livet ensomt og mørkt, og Kevin Andreasen anede ikke hvorfor.

- Jeg besluttede, at jeg var nødt til at tage til en psykolog for at få at noget vide, siger han.

Efter samtalen med psykologen blev han diagnosticeret med angst.

- Da jeg fandt ud af, hvad det var, og begyndte at tage medicin, hjalp det mig, siger han.

Den unge sanger er dermed en af de omkring 350.000 danskere, der ifølge Sundhedsstyrelsen kæmper en eller anden form for angst.

Det er blandt andet det, han for første gang taler åbent om i den nye dokumentarserie.

- Jeg mangler at vise mere af mig selv, så folk kan få et indtryk af, hvem manden bag "Sydpå" og "Hvor er du bro?" er. Jeg har været meget lukket, og folk ved ikke rigtig noget om mig, siger han.

Kevin Andreasen er født og opvokset i Rødovre, hvor han stadig bor.

I 2016 udgav han "Hvor er du bro?" som sin første sang under navnet Bro, der siden da er blevet streamet flere end ti millioner gange på Spotify.

I 2018 skrev han "Sydpå" til realityprogrammet "Paradise Hotel". Det blev den mest streamede sang i hele Danmark det år og var nomineret til "Årets danske streaminghit" ved Danish Music Awards i 2019.

Han har kørt derudaf med flere end 200 koncerter og shows om året på festivaler, natklubber og i butikscentre. Altid med et krav til sig selv om, at han skal være glad og være på.

- Hvis jeg står på scenen og har haft en lortedag og er pisse ked af det, så får folk en lorteoplevelse. Det er det sidste, jeg vil give dem. Det er dér, jeg skifter til Bro, siger han og viser med et bredt smil og et vink, hvordan forvandlingen fra Kevin til Bro foregår.

Men det er ikke det, der ifølge ham selv har udløst angsten. Tværtimod tror han, at det kom, fordi han i december helt holdt op med at arbejde for en stund.

- Det, der udløste det, var nok, at jeg gik fra at arbejde så meget til slet ikke at arbejde. Når man er på arbejde 24-7, lægger man ikke mærke til det. Det var først, da jeg stoppede, at jeg begyndte at tænke over det, siger han.

Kevin Andreasen har det langt bedre i dag end i de tre mørke decemberuger. Men angsten har ikke sluppet sit tag fuldstændig.

- Jeg kæmper stadig. Jeg tager ikke i byen. Det er en del af det. Jeg snakker stadig med psykologer, der har sagt, at jeg skal stoppe med at tage ud og lade være med at få dårlig opmærksomhed, siger han.

Han henviser til en episode på en natklub i Italien og en lignende episode i København. Begge gange kom han op at toppes med en anden fyr.

Han har dog svært ved at nævne andre eksempler på, hvordan han kan mærke, at han stadig har angst. Det går nemlig ret godt, synes han selv.

- Medicinen hjælper. Og så lever jeg sundere, end jeg gjorde før. Jeg taler også med mine venner om det og er ikke længere så indelukket, siger han.

På samme måde håber han, at han kan få det endnu bedre ved at tale åbent om problemerne i sit liv i den nye dokumentarserie.

- Det er vel en slags terapi. Også fordi det ikke er Bro. Der er ikke nogen shows eller noget. Det er bare ren og skær Kevin, siger han og fortsætter:

- Det har været grænseoverskridende af helvedes til at vise så meget af mig selv. Det kan enten være godt eller skidt. Det må folk selv afgøre. Men det er mig selv, siger Kevin Andreasen.

Allerede i december fortalte han på det sociale medie Instagram, at han havde været ramt af angst og stress. Men han har ikke uddybet det før nu, hvor "Kevin bygger Bro" har givet ham anledning til at tale om det.

Dokumentaren skulle egentlig have haft et helt andet fokus med det vilde stjerneliv og fester på stribe som omdrejningspunkt.

Men da coronakrisen ramte, og alle hans koncerter over sommeren blev aflyst, blev dokumentarserien forvandlet til et mere personligt portræt af den 24-årige unge mand fra Rødovre.

Og det passer Kevin Andreasen godt at kunne vise, hvem han faktisk er.

- Folk tror, at jeg lever et super-duper liv, og at alt kører på skinner. Jeg vil gerne vise, at det bare ikke er sådan hele tiden. Det er ren Kevin. Det er meget nøgent og ret skræmmende, siger han.

Skræmmende, fordi han indtil videre har kunnet tage Bro op som et skjold foran sig, når folk har kritiseret ham. Men med dokumentaren får de mulighed for at kende - og kritisere - den, han egentlig er.

- Der vil altid være haters, og der vil altid være folk, der siger, at jeg laver lortemusik. Det vænner man sig til. Men hvis det går ud over ens person, er det noget helt andet, siger han.

Første afsnit af dokumentarserien "Kevin bygger Bro" kan ses på streamingtjenesten Viaplay fra tirsdag den 16. juni.

/ritzau/