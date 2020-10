- Det er ikke fremmed for mig at være på et filmset. Men det her var overvældende for mig, fordi det er en virkelig stor rolle. Det er vildt at skulle være på den skærm otte uger i træk hver søndag, siger Flora Ofelia Hofmann Lindahl, der drømmer om at blive skuespiller. Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix