Efter sin store succes i "Dronningen" skal Trine Dyrholm nu spille hovedrollen i filmen "Erna i krig".

I marts tonede hun frem på det store lærred som den forførende stedmor Anne i det prisvindende drama "Dronningen", men nu kaster skuespillerinden Trine Dyrholm sig over en betydelig anderledes rolle.

Hun har nemlig takket ja til at spille hovedrollen i "Erna i krig", som er filmatisering af den sønderjyske forfatter Erling Jepsens underfundige roman af samme navn fra 2018.

Det oplyses i en pressemeddelelse.

I filmen spiller Trine Dyrholm rollen som den handlekraftige sønderjyde Erna, som lever sammen med sin enfoldige søn, Kalle.

Kalle har fået lægens ord for, at han er for dum til at gå i krig, men da han alligevel bliver sendt til fronten med prøjserne i Første Verdenskrig, følger Erna efter sin søn til Flensborg for at overtale kommandanten til at lade ham slippe.

Da det ikke lykkedes, klipper Erna sit hår, bytter identitet med en deserterende soldat og går selv i krig.

Foruden Trine Dyrholm er blandt andre Ulrich Thomsen, Anders W. Berthelsen og Sylvester Byder på rollelisten.

"Erna i krig" forventes at få premiere i september 2020.

/ritzau/