Når Hiba Chehade har tørret tårerne væk, er hun klar til at klø på for selv at forfølge sin musikalske drøm.

Drømmen om at vinde årets "X Factor" er brast for sangspiren Hiba Chehade, der som den første deltager er ude af konkurrencen.

Hiba Chehade var i omsang mod Thomas Blachmans pigeduo, Neva & Ida, og blev så påvirket af situationen, at hun brød grædende sammen på scenen og måtte starte forfra på sin såkaldte save me-song.

- Det var et mareridt at være i farezonen. Jeg er meget ærgerlig over, at jeg ikke lige var blandt favoritterne, siger en tydeligt berørt Hiba Chehade efter showet.

- Man bliver bare ramt af, at man giver alt, og at det bare ikke er godt nok for nogle.

Hiba Chehade har satset alt på musikken, fortæller hun.

Hun har sagt nej til flere jobtilbud, og så har hun sat sit kandidatstudie i pædagogik på standby - og den 26-årige odenseaner har ikke planer om at genoptage uddannelsen foreløbig.

- Mit liv har vendt sig 180 grader, og det skal det blive ved med. "X Factor" har banet noget af vejen for mig, og nu skal jeg til at bane vejen for mig selv, siger hun og fortsætter:

- Selvfølgelig er det dejligt at kunne have noget at læne sig op ad. Men jeg gider ikke at læne mig op ad noget. Jeg vil gøre det, jeg elsker, og det er at synge og performe og stå på en scene.

For trods exittet i "X Factor" er Hiba Chehade ikke slået ud, understreger hun.

Når hun har fået indhentet noget af den søvn, hun har forsømt den seneste tid, er det tid til at tage hul på sit nye liv, fortæller hun.

- Lige nu er mit fokus på musikken, og det vil det blive ved med at være fra nu af, tror jeg. Det her er ikke slutningen. Det er kun begyndelsen på den karriere, jeg har tænkt mig. Jeg er klar til at kæmpe, og det vil jeg blive ved med at gøre. Det her er ikke det sidste, folk har set til mig, forsikrer hun.

- Jeg har fået så meget mere kærlighed til musikken, end jeg troede, jeg havde, fastslår Hiba Chehade.

Med Hiba Chehade ude af "X Factor" har Martin Jensen to deltagere tilbage i sin kategori af voksne solister, nemlig Dan Laursen og Vilson Ferati.

Oh Land har fortsat alle sine unge solister, og Thomas Blachman har stadig også alle sine grupper.

De resterende otte deltagere går på scenen igen næste fredag til temaet "lyden af min barndom".

Det kan ses på TV2 og TV2 Play fra klokken 20.00.

/ritzau/