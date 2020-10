Det er anden gang, at danseren Malene Østergaard ryger ud i program et med en håndboldspiller ved navn Lars.

Dansedysten var knap nok gået i gang, før at andet program i årets udgave af "Vild med dans" blev til et decideret afdansningsbal for håndboldekspert Lars Krogh Jeppesen og partner Malene Østergaard.

De to sportsfolk lægger ikke skjul på, at det er en kæmpe skuffelse at ryge ud som de første.

- Det her var slet ikke planen. Hele målsætningen med det her var at prøve at kaste sig ud på dybt vand og se, om man kunne blive bedre relativt hurtigt og få noget godt ud af det. Det er lidt træls, lyder det fra et tydeligt ærgerlig Lars Krogh Jeppesen.

- Vi gjorde det bedste, vi kunne. Jeg gjorde, hvad jeg kunne, men det er klart, at vi gerne ville have gået videre, lyder det videre fra den 41-årige håndboldekspert.

Efter syv år i den amerikanske storby Los Angeles vendte Malene Østergaard hjem til Danmark og gjorde comeback i årets udgave af "Vild med dans".

Men det blev kun til en pasodoble i program et og en quickstep i program to for den 31-årige professionelle danser.

- Jeg er rigtig ærgerlig over, at vi allerede røg ud. Vi havde så meget mere at vise, lyder det fra Malene Østergaard.

Det er anden gang, at hun danser med en Lars i "Vild med dans". Hun dansede nemlig med Lars Rasmussen tilbage i 2012, som også - ligesom Lars Krogh Jeppesen - har en fortid på herrelandsholdet i håndbold.

- Jeg har åbenbart rigtige dårlige odds, når jeg danser med en, der hedder Lars, joker hun.

Lars Krogh Jeppesen og partner Malene Østergaard røg i omdans mod TV2-biolog Vicky Knudsen og partner Martin Parnov Reichhardt, som fik de absolut laveste point - heriblandt også et ettal fra Nikolaj Hübbe - men altså blev reddet af seerne.

I den modsatte ende af spektret lå Badehotellet-stjernen Merete Mærkedahl og partner Thomas Evers Poulsen, som dommerne honorerede med aftenens højeste karakterer - nøjagtig som sidste fredag.

Med årets første par ude af dansedysten er der 11 deltagende par tilbage i jagten efter titlen og trofæet.

"Vild med dans" bliver sendt igen næste fredag fra klokken 20 på TV2 og TV2 Play.

/ritzau/