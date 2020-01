Ulrich Thomsen ser sig selv som et rationelt tænkende menneske, hvor han ser kirkerne som noget historisk.

Det er efterhånden ikke et særsyn at se Ulrich Thomsen i udenlandske film og tv-serier.

Den danske skuespiller har blandt andet medvirket i serierne "Banshee" og "Counterpart" samt James Bond-filmen "The World is Not Enough", og til januar sætter den 56-årige skuespiller endnu et hak i bæltet.

Her er han aktuel i tv-serien "The New Pope", der blandt andet har Hollywood-stjernen Jude Law i hovedrollen. Serien er en opfølger til "The Young Pope" fra 2016.

"The New Pope" handler om pavedømmet i Rom og berører blandt andet skandaler i og omkring den katolske kirke.

Katolicismen fylder meget i Italien, og særligt paven har plads i mange italienernes hjerter, men for Ulrich Thomsen fylder religion ikke meget i hverdagen - for næsten at sige ingenting.

- Jeg er ikke religiøs på nogen måde, men det er jo den verden, italienerne er vokset op med. De holder meget af deres pave, han er sådan en superhelt for dem. Det har jeg ikke noget problem med, siger Ulrich Thomsen.

Den danske skuespiller betegner sig som ateist og som et rationelt tænkende menneske.

- Hvis man tror på en mand, der kan gå på vandet, lave vand til vin, eller at alt blev skabt på syv dage i mørke, så er det fint. For mig giver det ingen mening. Jeg er lidt mere pragmatisk, i forhold til om noget kan bevises, fortæller han.

Ulrich Thomsen er ikke opdraget religiøst, men gik som barn i kirke med sin familie til jul. Den tradition har han lagt fra sig i voksenlivet.

Han synes dog, at kristendommen rummer nogle fine budskaber om blandt andet næstekærlighed.

Ulrich Thomsen er også stadig medlem af den danske folkekirke, selv om han ikke selv sætter sine ben kirken.

- Jeg kunne bare melde mig ud, men kirken er en del af vores historie. Der står nogle bygninger, og det vil jeg gerne være med til at støtte. Det er så lidt, man betaler.

- Der er nogle, der åbenbart synes, det er rart at gå over i kirken, og jeg betaler jo også til, at folk går på biblioteket, siger han.

Da Ulrich Thomsen sagde ja til at medvirke i "The New Pope", var det især på grund af instruktøren Paolo Sorrentino, som er bedst kendt for filmen "This Must Be The Place" med den amerikanske skuespiller Sean Penn i hovedrollen.

Han har også modtaget en Oscar for filmen "Den store skønhed".

Ulrich Thomsen har stor respekt for Paolo Sorrentino og beundrer ham meget.

- Jeg er stor fan af Paolo Sorrentino, og jeg har fulgt hans film gennem længere tid. *Derudover synes jeg, at "The New Pope" er en af de bedste serier, der er lige nu, siger han.*

Derfor var Ulrich Thomsen klar til at strække sig langt for at være med i serien. For som han formulerer det, er der mange instruktører, men få i særklasse.

I "The New Pope" spiller Ulrich Thomsen en læge, der skal tilse hovedkarakteren Lenny Belardo, som i serien "The Young Pope" fra 2016 blev valgt som den første amerikanske pave.

Serien består af ni afsnit, og Ulrich Thomsen kan ses i tre af dem.

I Danmark kan "The New Pope" ses på streamingtjenesten C More fra 26. januar.

/ritzau/