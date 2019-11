I tv-serien "Forhøret" spiller Ulrich Thomsen over for sin datter. Særligt én scene var speciel at indspille.

Ulrich Thomsens datter, Alma Ekehed Thomsen, ligger på ryggen på et stålbord og trækker vejret musestille, så det ligner, at hun er død.

Stålbordet står på en obduktionsstue med hvide klinker på væggene.

Der ligger skalpeller på metalbakker, og Alma Ekehed Thomsen er blevet sminket ligbleg, men med et rødt mærke på højre kind, så hun ser forslået ud i ansigtet.

Ned langs hendes torso har hun fået lavet falske ar, så det ligner, at hendes krop er blevet åbnet af en retsmediciner.

Sådan har Ulrich Thomsen aldrig set sin datter før.

Men det er ikke desto mindre synet, der møder ham, da han træder ind på settet for at optage første afsnit af Christoffer Boes nye krimiserie, "Forhøret".

I serien spiller Ulrich Thomsen efterforskeren Bjørn, der bliver kaldt ind for at identificere liget af en kvinde, der er blevet stukket i hjertet med en kniv.

Bjørn får et chok, da det viser sig at være hans datter, Christina, der ligger død på bordet.

At det også i virkeligheden var Ulrich Thomsens 20-årige datter, Alma Ekehed Thomsen, der lå musestille på bordet og foregav at være død, var en surrealistisk oplevelse for Ulrich Thomsen.

- Det var nærmest absurd at se Alma ligge på et bord hos en retsmediciner. Som forælder kan man slet ikke forestille sig at se sine børn på den måde, og derfor var det nærmest grinagtigt.

- Hvis det havde været en hvilken som helst anden skuespiller, tror jeg bedre, at jeg kunne leve mig ind i, at det var min datter, der lå død på bordet.

- Men at det var min egen datter, gjorde det bare mærkeligt. Jeg kunne næsten ikke tage det alvorligt, siger han.

Selv om scenen ser makaber ud på skærmen, føltes det ikke makabert for Ulrich Thomsen at optage den.

- Folk misforstår ofte, at hvis noget ser intenst ud på film eller tv, så har det også været helt vildt intenst at optage det. Sådan er det ikke. Størstedelen af tiden er jo pause.

- Når man optager en film, siger man, at ti timers optagelser bliver til to minutters færdig film. Resten af tiden sidder man og snakker og øver lidt tekst. Det er meget afslappet. Sådan har det også været her, siger han.

For 55-årige Ulrich Thomsen har det mest af alt været hyggeligt at arbejde sammen med sin datter på "Forhøret", som er Alma Ekehed Thomsens debut som skuespiller.

Hun har været med ham på filmset i Danmark og rundt omkring i verden, siden hun var helt lille, og hun har altid syntes, at det var spændende at overvære hans scener.

Derfor overrasker det ikke Ulrich Thomsen, at hans datter har ambitioner om at blive skuespiller.

Med knap tredive års erfaring i film- og tv-branchen, føler han sig i stand til at give Alma Ekehed Thomsen et par råd med på vejen.

- I starten handler det om at komme i gang og få noget erfaring, men samtidig skal man være kritisk i forhold til det, man laver.

- Det bedste er at blive set for noget godt i starten, for så kan man godt lave noget skidt ind i mellem og stadig være ham eller hende, der har lavet noget godt, siger han.

Derudover skal Alma Ekehed Thomsen ligesom alle andre skuespillere være forberedt på, at arbejdsløsheden i branchen er stor, og at oddsene kan være hårdere for kvindelige skuespillere, siger Ulrich Thomsen.

- Tiderne er lidt bedre for kvinder lige nu, men der bliver stadig generelt skrevet flere roller til mænd end til kvinder. Men det skal ikke afholde hende fra at gå ind i faget.

- Det værste ville være, hvis hun aldrig prøver det af og fortryder det, når hun bliver gammel, siger han.

"Forhøret" har premiere på Viaplay den 15. november.

