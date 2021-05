- Selv om der har været talt om, at det er et reboot, så er det hele jo ikke lavet om. Det ville også være åndssvagt, siger skuespilleren.

Filmen har været flere år undervejs, og premieren er blevet udskudt og udskudt grundet coronapandemien.

Men nu er det sikkert og vist, at den femte filmatisering af Jussi Adler-Olsens krimiserie om Afdeling Q, "Marco Effekten", kan ses i biograferne landet over.

Carl Mørck er tilbage på filmlærredet. Men for første gang ses vicekriminalkommissæren fra politiets afdeling for henlagte sager i skikkelse af 56-årige Ulrich Thomsen.

- Det er jo gode spændingsromaner, og jeg synes, filmen er blevet rigtig god. Jeg kan virkelig godt lide den faktisk og synes, at vi har fået en god Carl Mørck ud af det.

- Så der er noget at bygge videre på, og der er lagt i ovnen til de næste fem film, lyder det fra Ulrich Thomsen.

Og der ér virkelig noget at bygge videre på.

De første fire film blev massive publikumssucceser med sammenlagt mere end tre millioner solgte biografbilletter foruden anmelderroser og prestigefyldte priser.

"Journal 64", som havde premiere i 2018, blev den sidste film, Nikolaj Lie Kaas havde kontrakt på.

Nu er det Ulrich Thomsen, der fremover skal portrættere Carl Mørck.

I "Marco Effekten" leder sporet af en romadreng Carl Mørck i retning af en forsvundet pædofilianklaget embedsmand, underverdenen, samfundets top og bedrageri af nødhjælpsmidler for millioner.

- Carl Mørck henter man meget i bøgerne. Men selvfølgelig har jeg også kigget på de tidligere film og tyvstjålet fra Nikolaj, for han gør det vildt fedt. Han er en af de bedste skuespillere, vi har, lyder det fra Ulrich Thomsen.

- De første film var kæmpe succeser, så det ville være fuldstændig vanvittigt ikke at tage med arme og ben fra dem. Det er så den ene ting, man kan blive lidt nervøs over - man vil jo gerne ligge i slipstrømmen af de der kæmpe publikumssucceser.

Men det har ikke skræmt skuespilleren fra at komme med sine egne input til Carl Mørck.

- Jeg har stjålet, hvad jeg kan, og blandet det med de samtaler, jeg har haft med instruktøren og producenten, og med min egen intuition, siger Ulrich Thomsen og uddyber:

- Det er lidt ligesom, når der kommer billeder op i hovedet, når man læser en roman. Intuitive billeder, som ikke rigtigt kan forklares. De kan være meget forskellige fra menneske til menneske og er sikkert et udslag af, hvem man er som person, hvor man er vokset op, og hvad ens referencer er.

- De umiddelbare billeder plejer jeg sådan set at holde mig til. Det lyder sikkert lidt arrogant, men jeg kan godt lide intuitionen, for jeg tror tit, det er den rigtige.

Jussi Adler-Olsen har planlagt ti bøger om Afdeling Q. Men faktisk er sidste punktum i rækken endnu ikke sat.

Alligevel har Ulrich Thomsen ikke haft nogen betænkeligheder ved at skulle føre fortællingen filmisk til dørs og dermed være en del af Afdeling Q-universet de næste mange år.

- Det kan min bank godt lide, siger han med et grin.

- Det har noget at gøre med, at når man er freelancer, som mange skuespillere er, så er man en dårlig kunde, fordi man ikke har nogen fast kontrakt. Så nu kan jeg måske belåne mit hus noget mere.

Kunstnerisk og kreativt bliver han bestemt også holdt til ilden, fortæller han videre.

- Carl Mørck er ikke en Agatha Christie-type, hvor det er den samme gamle dame, der går og finder ud af, hvem der har gjort det. Carl Mørck udvikler sig. Så i den tid, der går med at lave de her film, hvor jeg bliver ældre, bliver karakteren også ældre.

- Men jeg vil da håbe, at jeg kan gå til den tid og ikke havner i rollator.

Ulrich Thomsen er uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole i 1993.

Det helt store gennembrud fik den prisvindende skuespiller, da han holdt en gul og en grøn tale op foran sin fødselar af en incestuøs far i Thomas Vinterberg-dramaet "Festen".

Siden har han udmærket sig i alt fra "Hævnen" og "Brødre" til "Blinkende lygter" og "Adams æbler".

Talentet har også bragt den alsidige skuespiller til udlandet.

Året efter "Festen" spillede Ulrich Thomsen en af skurkene i Bond-filmen "The World Is Not Enough".

Siden har Ulrich Thomsen kunne ses i "The Blacklist" og "The New Pope", og så havde han en af hovedrollerne i samtlige sæsoner af den amerikanske seriesucces "Banshee".

I øjeblikket befinder Ulrich Thomsen sig på Færøerne, hvor han er i gang med filmatiseringen af den færøske forfatter Jógvan Isaksens krimier om journalisten Hannis Martinsson.

- Det har været mit liv i mange år efterhånden at rejse rundt og arbejde. Familien kommer forbi og besøger mig, eller også kommer jeg hjem til dem en gang imellem. Det har aldrig været et problem. Men det er selvfølgelig noget, man skal blive enige om, for ellers kan det nemt blive et problem.

- Men nu har jeg jo en god, dejlig, sød og forstående kone, som tager sig af det derhjemme, når jeg ikke er der. Og så skyper eller zoomer vi, siger han.

- Det er en god opfindelse i forhold til gamle dage, hvor man skulle ned i en telefonboks med nogle mønter, man havde vekslet i banken. Det gør det trods alt også en lille smule mere nærværende, at man kan se hinanden, mens man snakker.

Havde coronapandemien ikke forpurret planerne, skulle optagelserne til den næste Afdeling Q-film i rækken, "Den grænseløse", have været i gang dette efterår. Men optagelserne er foreløbigt skubbet.

For nu handler det også om at sende "Marco Effekten" godt afsted.

- Det er jo klart, at producenten har nogle kæmpe forventninger. Det er en stor satsning, og der er puttet mange penge i det, og det betyder meget for dem. Mit arbejde er ligesom ovre, når filmen er færdig, og man siger tak for denne gang. Men det er klart, at vi laver film, for at folk skal se den.

- Man kan kun gøre det, så godt som man kan og følge opskriften, så godt man nu formår. Og så er resten op til skæbnen.

"Marco Effekten" kan ses i biograferne landet over.

/ritzau/