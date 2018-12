Tirsdag blev 28.000 partoutbilletter sat til salg til næste års musikfestival i Skanderborg.

Alle 28.000 partoutbilletter til næste års Smukfest i Skanderborg er blevet solgt.

Det tog blot 65 minutter, oplyser musikfestivalen i en pressemeddelelse.

- Det er fantastisk, at publikum på denne måde bakker så markant op om Smukfest og vi lover, at de til gengæld får den bedste festival, vi overhovedet kan lave, siger Poul Martin Bonde, talsmand og formand for Skanderborg Festivalklub.

- 2019 er så ovenikøbet året for Smukfest nummer 40, og det jubilæum glæder vi os vildt til at fejre med vores gæster, siger han.

Billetsalget begyndte klokken 10 tirsdag, og prisen var 2695 kroner per billet. Der åbnes op for salg af endagsbilletter 4. februar, oplyser arrangørerne. Der er også mulighed for at skrive sig på en venteliste.

Hidtil har festivalen kun offentliggjort fire danske navne, og det er nogle af de største på den danske musikscene. Det drejer sig om Lukas Graham, Nephew, Nik & Jay og tv-2.

Smukfest finder sted fra 7.-11. august.

/ritzau/