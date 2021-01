Popsangeren Hugo Helmig Helmig arbejder på et nyt album, der efter planen udkommer til sommer.

Efter en skandaleombrust periode skulle popsnedkeren Hugo Helmig have gjort et storstilet comeback på livescenen til Roskilde Festival 2020, som også havde hans celebre far, Thomas Helmig, på plakaten.

Men sammen med resten af verdens planer forsvandt festivalen som bekendt i coronaens kølvand, ligesom at hans øvrige turné også blev udskudt.

I stedet var Hugo Helmig klar til at indtage de danske scener i begyndelsen af 2021, men nu har den 22-årige sanger erkendt, at det heller ikke kan lade sig gøre.

- Som I nok har regnet ud, må vi nu flytte hele touren igen på grund af corona. Det er jo helt vildt nederen, men der er intet, vi kan gøre desværre, skriver Hugo Helmig på Instagram.

- Nu flytter vi i stedet det hele til efteråret, så vi er sikre på at komme ud at spille, skriver han til et billede af den nye turnéplan.

Men der er ikke kun dårlige nyheder fra den unge sanger.

Som et lille plaster på såret afslører han nemlig, at han bruger tiden på at lave et nyt album, som kommer til juni.

Der er altså lys i horisonten for Please Don't Lie-sangeren, der var helt nede at kysse asfalten i 2019.

Her måtte han aflyse alle sine koncerter - herunder på Roskilde Festival 2019 og shows i Tyskland - på grund af et kokainmisbrug.

Nedturen kulminerede, da hans mor, psykolog og tidligere topmodel Renée Toft Simonsen, måtte tilkalde politiet, fordi Hugo Helmig rendte psykotisk rundt på gaden.

- Tilbagefaldet var et mareridt. Selv om han er flyttet hjemmefra, er det selvfølgelig en bekymring for mig som mor, har Renée Toft Simonsen sagt i et interview med norske VG ifølge BT.

Popsangeren kom siden i behandling for sit misbrug og udsendte efter sine aflyste koncerter en pressemeddelelse:

- Jeg har fået en personlig indsigt i løbet af de sidste par måneder, som jeg bliver nødt til at tage alvorligt, også selv om det har mange omkostninger.

- Der er ikke noget, jeg hellere ville, end at stå oppe på de store scener denne sommer - men jeg bliver simpelthen nødt til at fortsætte det arbejde med mig selv, som jeg har sat i gang.

Hugo Helmigs misbrug kostede ham også kortvarigt kærligheden.

Han og kæresten Marie Frølund fandt siden sammen igen, men i november 2020 oplyste Hugo Helmig, at forholdet endnu en gang var forlist, og parret havde brudt forlovelsen.

/ritzau/