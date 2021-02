Til foråret kan tv-seere i Estland se en lokal udgave af DR's populære livsstilsprogram "Kender du typen".

Efter at livsstilseksperter i over 25 år har kigget ind i kendte danskeres hjem og køleskabe i DR's "Kender du typen", har udlandet nu også fået øjnene op for det populære danske livsstilsprogram.

Public service-stationen ETV i Estland har nemlig sat sig for at producere en lokal udgave af "Kender du typen", hvor livsstilseksperter skal gå på opdagelse i en kendt estisk persons hjem for at gætte, hvem der bor der.

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

Premiereafsnittet vil blive sendt på ETV i foråret 2021.

Det er første gang, at et andet land kaster sig over at producere "Kender du typen", der havde premiere på DR1 i 1994.

Salgsansvarlig Freja Johanne Nørgaard Sørensen fra DR Salg, som har været med til at gøre udlandet opmærksom på "Kender du typen", tror, at programmet bliver en succes i Estland.

- Kombinationen af livsstil, quiz og et kig ind i de kendtes hjem har gennem en årrække været en stor, stabil succes i Danmark, og det kan det næsten garanteret også blive uden for landets grænser, udtaler hun i pressemeddelelsen.

I Danmark er det Anne Glad og Flemming Møldrup, som de seneste år har været programmets livsstilseksperter.

I den kommende sæson får "Kender du typen" dog ny vært, når Anna Lin overtager for Mads Steffensen.

Anna Lin har tidligere været fast vært på DR's nyhedsprogram til børn, "Ultra Nyt", og sammen med Jacob Riising udgør hun årets værtsduo ved MGP.

/ritzau/