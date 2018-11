Mille Funk og Esben Dalgaard var tæt på finalen, men røg fredag aften ud af "Vild med dans".

Det var lige før og næsten for skuespilleren Esben Dalgaard og hans partner, den professionelle danser, Mille Funk, men fredag aften røg de ud af "Vild med dans" lige før den store finale.

Den finder sted i næste uge, men parret må altså nøjes med at se på fra sidelinjen, mens skuespilleren Simon Stenspil og partneren Asta Bjórk Ivarsdottir og skuespillerinden Molly Egelind og hendes partner, Mads Vad, dyster om trofæet.

Og det er da ærgerligt, erkendte Mille Funk, da afgørelsen var faldet.

- Man ville gerne have haft finaleoplevelsen med, men jeg er så glad for det, vi leverede i aften. Jeg er bare rørt, jeg har lyst til at tude, sagde hun.

Men det har hun ifølge Esben Dalgaard haft længe.

- Mille annoncerede allerede inden showet, at den tudetur ville komme. Faktisk startede den allerede sidste fredag, da Lucy (Love, red.) røg ud, fortalte han efter showet.

Det måtte Mille Funk indrømme. Faktisk har hun været grådlabil hele ugen op til semifinalen, og det kammede over, da en video af parrets rejse i showet blev vist på skærmen.

- Vi er kommet så langt og følelserne sidder uden på tøjet og vi knokler, og så er det bare rørende at se alt det, vi har været igennem, forklarede hun.

For Esben Dalgaard har det især været seernes søde beskeder og mange hilsner, der har slået benene væk under ham.

- Det har været så rørende, og det er jeg slet ikke vant til på den måde.

- Som skuespiller er der selvfølgelig folk, der har klappet mig på skulderen en gang i mellem og sagt, at jeg gjorde et godt stykke arbejde, men det her har været en tsunami af kærlighed, det har været så vildt, fortalte han.

Finalen finder sted i Horsens på fredag.

/ritzau/