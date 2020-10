Morten Hansen måtte smide forklædet som nummer fire i årets udgave af den uhyre populære kagekonkurrence.

Kagekonkurrencen spidser til i årets udgave af "Den store bagedyst".

Efter udfordringer som bød på fødselsdagskager, fastelavnsboller og valentinskager, måtte Morten Hansen lørdag aften forlade programmet som den fjerde deltager.

Også selv om dommer Markus Grigo bedyrede, at han gerne snuppede et stykke mere af den første kage, Morten Hansen havde kreeret med ingredienser som rugbrød, cornflakes og kirsebær.

- Jeg var super tilfreds med min egen præstation, og dommerne syntes også, at den rustikke pynt og smagene var utroligt spændende. Men de andre deltagere er så skarpe, at der skal noget ekstraordinært til, siger Morten Hansen.

- Jeg skulle have præsteret over evne, hvis jeg skulle have fortsat i bagedysten, så det var egentligt o.k., at der var mig, der røg ud, siger den 49-årige assistancekoordinator fra Kastrup.

Morten Hansen har altid været med i køkkenet - han drømte endda kortvarigt om at blive både kok, bager og konditor, da han i sin tid tog grundforløbet på levnedsmiddeluddannelsen, inden han blev kontoruddannet.

Men inspirationen til at kreere kreative kager og eksperimentere med mere avancerede teknikker som fondant og glaze opstod, efter "Den store bagedyst" rullede over skærmen for første gang tilbage i 2012.

På sin hustrus og sine børns opfordring meldte han sig i år til "Den store bagedyst".

De har skubbet på nogle år, men overvejelser om medieeksponeringen og datterens angstdiagnose, som har taget familiens tid at hjælpe hende igennem med, har hidtil afholdt Morten Hansen fra at tilmelde sig.

- Vi er kommet igennem det nu på en rigtig god måde, og min datter er i dag angstfri. Det tror jeg, har gjort, at jeg har fået mod, lyst og tid til at kaste mig ud i sådan et projekt.

- Tiden har modnet idéen, så lysten er blevet større end frygten, fortæller Morten Hansen.

I premiereprogrammet bagte Morten Hansen en kage dedikeret til sin datter og havde hendes velsignelse til at fortælle familiens historie.

Hun blev så glad og rørt, at hun begyndte at græde, fortæller Morten Hansen.

- Det har heldigvis ikke vist sig at være svært at åbne sig om det. Min datter er selv meget åben og har et brændende ønske om at hjælpe andre, hvis hun kan, med den erfaring, hun har, fortæller Morten Hansen.

- Og så synes vi som familie, at det er vigtigt at tale højt om psykisk sygdom generelt. Det er virkelig et tabu, der skal brydes. Så for mig var det personligt vigtigt at lave den kage og at kunne bruge bagedysten som et lille talerør eller en platform til det, siger Morten Hansen.

Og familien har kun mødt god respons på programmet.

- Det er heldigvis feel good-tv, så den type opmærksomhed, der kommer, er positiv, og det har ikke været så voldsomt, som jeg måske kunne have frygtet.

- Men jeg kan da godt mærke, at blikket, der hviler på en, når man går en tur igennem Fields, er blevet lidt længere, siger Morten Hansen med et grin.

For Morten Hansen har "Den store bagedyst" været et familieprojekt, for det har taget utroligt meget tid at drøne mellem Kastrup og Jylland for at optage programmet, samtidig med at han er familiefar og har et fuldtidsarbejde.

- Det var vanvittigt. Ganske enkelt vanvittigt. Der var konstant dårlig samvittighed. Men omvendt havde vi snakket om det inden, så der var fuld opbakning, og familien synes også, at det var lige så spændende som jeg. Men hold da op, jeg var meget væk, fortæller Morten Hansen.

- Når jeg endelig var hjemme, skulle jeg nå at indhente timerne med familien og helst også nå at øve mig og udvikle to nye kager hver uge. Køkkenet var dårligt nok ryddet op, inden jeg skulle afsted igen. Vi fik heldigvis alle enderne til at mødes, men når jeg kigger tilbage på det, har det været så stressende. Men sjovt!

Mens Morten Hansen altså nu er ude af "Den store bagedyst", fik den 24-årige molekylærbiologi-studerende Mads Eg Andersen mesterbagertitlen for anden uge i træk.

Hvordan det går de resterende seks deltagere i kagekonkurrencen kan ses næste lørdag på DR1 og DRTV.

/ritzau/