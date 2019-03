De to enæggede tvillinger, du nok bedst husker fra serien 'Anders & Torben,' er klar til flytte til Thailand.

»Da vi alligevel ikke har nogen særlig familierelation i Danmark, så har vi heller intet at miste. Det vil naturligvis kræve noget kapital at gøre det,« siger Anders og Torben Petersen, der i dag er 48 år.

Det skriver Realityportalen.

De har de seneste 17 år arbejdet på en køkkenfabrik i Holstebro, hvor de indtil nu også har været bosat.

Det er ikke kun de manglende familierelationer, der får tvillingerne til at vende snuden mod Thailand. Anders' forlovede, der har kælenavnet Don, bor nemlig i landet.

»Det er noget lettere for os at flytte derover, end det er for en udlænding at blive godkendt i Danmark på grund af komplicerede regler,« forklarer de.

Torben har endnu ikke fundet kærligheden, men vil med glæde flytte med sin bror.

De seneste 20 år har Anders og Torben Petersen taget på ferie til Thailand i tre uger, hvor de blandt andet har rejst rundt med Anders' kæreste Don, der bor i byen Pattaya.