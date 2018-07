Efteråret på TV3 bliver godt, og du kan komme med.

Er du single, over 18 år og har en tv-drøm? Så er der godt nyt – det er der i øvrigt også, hvis du bare elsker reality, for TV3 har nemlig planer om at lave en dansk version af seer-succesen ‘Love Island’, som har taget England med storm, og de søger deltagere netop nu.

»‘Love Island’ er programmet for dig, der er parat til at finde kærligheden, og som er parat til dit livs eventyr – fuld af kærlighed, fest og minder for livet. Verdenssuccesen Love Island kommer endelig til Danmark, og nu har du en unik chance for at komme med på den første rejse«, skriver TV3 på deres hjemmeside og fortsætter:

»Vi optager i udlandet i efteråret 2018, og programmet bliver sendt på TV3. For at deltage skal du være fyldt 18 år senest 1. oktober 2018.«

Man kan tilmelde sig programmet HER, og hvis man gerne lige vil have en smagsprøve først, så er der endnu mere godt nyt, for den engelske udgave af programmet kan nemlig ses på Viaplay og Viafree.

Og der er god grund til lige at tage et kig på programmet, før man melder sig til. Det adskiller sig nemlig fra tidligere reality-programmer her hjemme, fordi det bliver sendt på tv simultant med, at man optager programmet, og seerne har medbestemmelse. Det er én af årsagerne til, at det er blevet en kæmpe succes i England, og den app, der hører med til programmet, er den mest downloadede i England.

Få et smugkig på programmet herunder.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.