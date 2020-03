Fjerde sæson af "Hjem til gården" skubbes til efteråret på grund af coronakrisen, oplyser TV2.

Tirsdag annoncerede TV2, at det populære program "Stormester" bliver udsat til efteråret på grund af coronasituationen herhjemme, og nu afslører kanalen, at endnu et planlagt program må lide samme skæbne.

Fjerde sæson af "Hjem til gården", som skulle have haft premiere allerede på søndag, bliver nemlig også udsat til efteråret.

Det skriver tv2.dk.

- Vi er i en situation, hvor vi ganske enkelt ikke ved, hvornår vi kan begynde at producere nye programmer, og det risikerer at gå ud over planen resten af året, siger TV2s programdirektør, Lotte Lindegaard.

- Ved at udskyde "Hjem til gården" sikrer vi, at TV2 under alle omstændigheder har nye tilbud af høj kvalitet til tv-seerne på den anden side af krisen, tilføjer hun til tv2.dk.

I "Hjem til gården", som har Lene Beier som vært, flytter en række deltagere ind på en gammeldags gård for at prøve kræfter med et primitivt liv på landet.

Som erstatning for programmet forsætter TV2 med at sende quiz-programmet "Jo færre, jo bedre" søndag klokken 20.00.

/ritzau/