Torsdag aften kan vores svenske naboer se første afsnit af den danske serie "Alfa". Vi må vente til 2021.

Tilbage i april skulle det første afsnit af den stort anlagte dramaserie "Alfa" med blandt andre Lars Mikkelsen, brødrene Sebastian og Andreas Jessen og Henning Jensen have været løbet over skærmen på TV2 Zulu.

Men på grund af coronakrisen valgte TV2 at udsætte premieren på serien til næste år.

Det har svenske TV4 dog ikke tænkt sig at gøre og holder fast i den premieredato, tv-stationen havde tiltænkt, da de købte serien - nemlig den 11. juni.

Det betyder med andre ord, at vores svenske naboer i aften kan glæde sig til at se det første afsnit af serien, som Milad Avaz, der sammen med sine to brødre, Mehdi og Misam Avaz, blandt andet står bag billetbaskere som "Mens vi lever" og "Kollision", har skrevet og instrueret.

Det er en lidt mærkelig følelse, at det er svenskerne og ikke danskerne, der først kommer til at se det store arbejde, der er lagt i serien, fortæller Milad Avaz.

- Det bliver jo ikke lige den premiere, vi havde regnet med, siger han.

- Det er lidt underligt, for det er jo en danskstøttet serie, som andre får glæde af før de danske seere.

Personligt er det også med lidt blandet humør, at han må tænde for svensk tv, når han i aften skal fejre verdenspremieren på sin serie.

- Det er min debut (som instruktør, red.), og det føles lidt som et kapitel, man ikke får lov at lukke helt. Lidt som et løbe et maraton uden mållinje, hvor man ikke får en krammer og en medalje, men man stadig er stolt af at have løbet det, siger han.

Serien handler om den nyuddannede børsmægler Adam, der oplever magten og den hurtige anerkendelse i narkomiljøet og beslutter sig for at danne et kartel. Men hans egen bror, som er politimand, står i vejen.

Økonomisk kan Milad Avaz godt forstå, at TV2 har været nødt til at ændre på nogle planer på grund af coronakrisen.

- Hvis jeg skal tage min CBS-hat (Copenhagen Business School, red.) på, kan jeg godt forstå det, men tager jeg min filmmager-hat på, så er det bare super ærgerligt, at vi ikke får gavn af de skattekroner, der er brugt, til at servere serien for danskere i denne tid. Men der har vi ikke noget at skulle have sagt, siger han.

Dog er han glad for, at projektet, som han har arbejdet på i flere år, endelig får et publikum.

- Det har været en lang rejse med den serie. Jeg havde jo regnet med, at den skulle have haft premiere herhjemme i april.

- Så lige nu står jeg også med følelsen af at være lettet over, at der bare er nogle, der får den at se. Og jeg glæder mig til at høre folks reaktioner, fortæller instruktøren.

Også Tyskland har købt serien og kan nå at overhale Danmark indenom, før den får premiere her i 2021.

"Alfa" - der på svensk hedder "Blodsbrødre" - kan ses torsdage klokken 21.00 på TV4.

/ritzau/