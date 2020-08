Thomas Buch-Andersen, der især er kendt fra "Detektor", bliver fra 1. oktober ny vært på TV2 News.

Det er en erfaren journalist og tidligere tv-vært, der fra 1. oktober bliver en del af værtsholdet på TV2 News.

Thomas Buch-Andersen er især kendt for sin værtsrolle på det prisvindende DR-program "Detektor", der afdækker fejl og fakta i den offentlige debat, men har de senere år været kanalchef på DR's radiokanal P1.

I sit nye job hos konkurrenten skal Thomas Buch-Andersen blandt andet være medvært på eftermiddagsmagasinet "News & Co." med makkeren Karen-Helene Hjort.

- Jeg er klar til at udfordre mig selv på nye måder, og det er med lige del ærefrygt og glæde, jeg ser frem til at blive en del af et dedikeret hold, der brænder for at holde seerne opdateret på det, der betyder noget for vores samfund, siger Thomas Buch-Andersen i pressemeddelelsen.

Thomas Buch-Andersen afløser Uffe Tang, der tidligere i august begyndte i jobbet som seniorrådgiver og medlem af ledelsen hos Ulveman & Børsting, der har specialiseret sig i strategisk kommunikation.

Den 49-årige tv-profil er egentligt uddannet cand.mag. i dansk og medievidenskab fra Københavns Universitet, men har i mange år arbejdet inden for journalistikken - blandt andet for BBC World Service og BBC Radio 5 Live i London, hvor han var bosat i en årrække.

Derudover er han forfatter til flere bøger, så det er kompetente kræfter, der vender tilbage på skærmen, lyder det fra TV2 News' chefredaktør, Ulla Pors:

- Thomas passer med sin brede samfundsindsigt og sine stærke journalistiske evner perfekt hos os, siger hun i pressemeddelelsen.

/ritzau/